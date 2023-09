Retour du masque obligatoire dans les établissements de santé?

La Santé publique prévient qu’une « triple épidémie » guette le Québec, alors que la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS) circulent simultanément.

Certains établissements de santé ont même rendu obligatoire le port du masque.

« C’est difficile pour les gens d’entendre qu’on revient aux masques, mais c’est très logique parce le virus de la COVID est en train de se modifier », dit Jacques Lapierre, virologue à la retraite. « Les gens sont vaccinés depuis plus de six mois donc l’immunité commence à baisser. »

Joël Lemay / Agence QMI

Toutefois, M. Lapierre estime que le choix d’exiger le port du masque obligatoire revient ultimement aux établissements de santé.

« Ce qui serait bon, c’est qu’il y ait une uniformité d’un hôpital à l’autre », soutient le virologue à la retraite. « Si on l’impose d’une façon à un endroit et d’une autre façon à un autre, c’est un peu incohérent. »

La COVID-19 est en recrudescence depuis quelques semaines au Québec.

Communément appelé Eris, c’est le variant EG.5, qui est en prévalence, depuis son arrivée en juillet dernier et de plus en plus d’individus choisissent de remettre le masque lorsqu’ils se trouvent en public pour éviter la contagion.

« Les gens ne veulent plus entendre parler de COVID, parce que ça a posé plein de problèmes à plein de personnes », estime M. Lapierre. Toutefois, il rappelle qu’on doit demeurer vigilant pour « ne pas retourner dans une situation où on ne peut plus sortir ».

Joël Lemay / Agence QMI

Un rappel du vaccin contre la COVID-19

Puisque la plupart de la population est vaccinée depuis plus de 6 mois, le virologue estime qu’il serait judicieux de « restimuler son immunité » en retournant se faire vacciner.

Un nouveau vaccin vient d’ailleurs d’être approuvé par Santé Canada contre la COVID-19. Il est capable de protéger contre le sous-variant Omicron XBB.1.5, un lointain cousin d’Eris.

AFP

« Le virus se modifie et s’éloigne de ce qu’on trouvait comme immunité dans les vaccins précédents donc la FDA s’est réunie pour réviser la forme du vaccin. »

Voyez l’entrevue complète avec Jacques Lapierre ci-dessus.