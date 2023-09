Voici Les clefs pour devenir un parent plus épanoui

Comment être un parent heureux épanoui plutôt qu’un parent qui doute sans cesse de ses compétences et qui se sent souvent coupable ? Comment trouver un juste équilibre entre la permissivité et l’autoritarisme ? Le psychologue et auteur à succès Marc Pistorio fait le point sur les différents styles d’attachement et les pratiques éducatives qui permettent aux parents et aux enfants de s’épanouir dans son nouvel ouvrage publié chez Édito, Parent sécurisant, enfant sécurisé.

Pour écrire ce livre destiné au grand public, Marc Pistorio a épluché les plus récentes études psychologiques et neuropsychologiques au sujet du lien d’attachement et du lien parent-enfant et vulgarisé le résultat de toutes ces recherches.

« C’est d’abord un livre pour déculpabiliser les parents, leur dire qu’il y a des choses à faire, il y a des choses possibles », dit-il en entrevue depuis Los Angeles.

Photo fournie par les Éditions Édito, Ron Norrish

« Au lieu de vous dire : faites ci, faites ça, et adhérez à un nouveau modèle autre que “hélicoptère” ou “free range” ou “permissif”, je dis aux gens ce que j’aurais voulu leur dire pour les rassurer. Les parents ne sont pas stupides : pourquoi ne pas se référer à leur capacité de discernement, à leur intelligence, et leur dire qu’est-ce qu’on sait, qu’est-ce qu’on constate ? »

« Mon message, c’est : choisissez donc votre éducation pour votre enfant en particulier. Partez de lui, partez de là plutôt que faire rentrer dans la famille un modèle qui n’est peut-être même pas compatible avec votre personnalité, votre style d’attachement ou votre style d’éducation. »

Le psychologue et conférencier a beaucoup lu sur le sujet au cours des trois dernières années.

« J’explique ce que dit la recherche, comment un enfant se développe, quels sont les stades de développement de l’enfant, pour que les parents comprennent mieux qu’à tel âge, ils ne peuvent pas lui demander telle chose. »

Style d’attachement

Marc Pistorio voulait que les parents puissent identifier leur style d’attachement.

« Est-ce qu’ils sont plutôt anxieux ? Plutôt évitants ? Ils peuvent se catégoriser et se dire : je suis sécurisant. On sait que le style d’attachement du parent influence énormément le style d’attachement de l’enfant. Si le parent est anxieux, l’enfant a de grands risques de devenir lui-même d’un style d’attachement anxieux et d’avoir une relation qui vient avec les enjeux de l’anxiété. »

Il voulait aussi apporter aux parents une réflexion sur leur style d’éducation----.

« Comme parent, on vacille entre permissivité et autorité, en cherchant perpétuellement le juste milieu. Je voulais dire aux parents ce que dit la recherche. Quand un parent est très autoritaire, il manque d’une certaine dimension et quand il est trop permissif, il manque aussi d’une autre dimension. »

La « responsivité »

Ces deux dimensions, en éducation, sont ce qu’on appelle la « responsivité », explique Marc Pistorio.

« C’est un mot emprunté de l’anglais qui ne se traduit pas. La responsivité, ça veut dire en quoi le parent est chaleureux, soutenant, en quoi il assiste l’enfant dans ses enjeux quotidiens, dans ses difficultés quotidiennes. »

L’autre dimension est une dimension d’exigence.

« En quoi le parent fait des demandes, est capable de contrôler certains comportements de l’enfant, capable de pratiquer une certaine autorité bienveillante ? »

Ces deux dimensions sont nécessaires, ajoute-t-il.

« On sait qu’un enfant sans limites est un enfant qui ne fonctionnera pas bien socialement. Et un enfant, au contraire, qui est avec des parents qui sont dans l’hypercontrôle, comme dans les éducations des parents hélicoptères, ne se sent pas aimé. Il est dans la performance et a beaucoup de difficulté sur le plan social. »

EXTRAIT

« Les enfants qui ont développé un attachement sécurisant dans la petite enfance en bénéficient dès le début de leur scolarité : ils font preuve de persévérance, d’un contrôle adéquat des impulsions et des émotions et d’un niveau de concentration adapté aux exigences scolaires. Le stress, l’anxiété et la colère ne deviennent jamais une entrave à l’apprentissage et à leur épanouissement. Ils sont donc libres de dédier leur élan vital et leur espace mental au bonheur de socialiser et à la satisfaction de leur curiosité intellectuelle. »