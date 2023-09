25 ans avec la même banque, est-ce assez pour avoir un rabais de taux?

Un lecteur me demande « Est-ce vrai que si je suis à la même banque depuis 25 ans et qu’elle reçoit mon chèque de paie toutes les 2 semaines que cela va m’aider pour négocier mon renouvellement ? »

« Non, pas du tout, répond sans hésiter Emmanuel Elkouby, courtier hypothécaire. La banque présentera une offre de renouvellement hypothécaire à un client uniquement en s’appuyant sur l’analyse de crédit, la capacité à rembourser. Elle ne tiendra pas compte d’un élément comme celui-là. »

Peut-on vraiment négocier un taux ?

Une consultation rapide des sites internet des institutions financières nous renseigne sur les taux en cours. Un constat : ils sont très semblables les uns aux autres. Dans ce cas, lorsqu’on reçoit une offre de renouvellement de son institution financière, est-ce que ça vaut la peine de faire le tour des autres institutions en espérant que l’on peut dénicher un meilleur taux ? N’est-ce pas une perte de temps ?

La démarche n’est pas inutile. Par exemple, si vous dénichez un taux moindre d’aussi peu que 0,5 % (7,0 % versus 7,5 %) pour une hypothèque de 300 000 $ amortie sur 25 ans, vous économisez 7284 $ sur un terme de 5 ans. Ça vaut le coup, non ?

Comment s’y prendre pour négocier

Vous devez entreprendre vos démarches à l’avance. Surtout, ne pas attendre à la dernière minute. Idéalement, vous devriez passer à l’action trois mois avant l’échéance de votre prêt ou dès que vous recevez une offre de renouvellement de votre institution financière. Vous devez d’abord étoffer votre dossier de crédit en réunissant les documents pertinents.

Preuve de revenu d’emploi

Liste des avoirs indiquant leur valeur

Liste des prêts indiquant le solde

Liste des cartes de crédit indiquant le solde

Solde du prêt auto

Autres engagements

Cote de crédit

À propos de la cote de crédit

Saviez-vous que chaque fois qu’un prêteur ou un fournisseur consulte un bureau de crédit pour se renseigner sur votre cote de crédit, celle-ci perd 3 points ? Des exemples : vous effectuez une demande pour obtenir une nouvelle carte de crédit, ou encore, vous achetez des meubles et l’on vous offre de payer en 12 versements sans intérêts, etc. Chacune de ces consultations entraîne une diminution de plusieurs points. Évitez les demandes multiples pour une demande de prêt.

Conclusion

La façon dont votre employeur verse votre salaire, qu’il s’agisse d’un dépôt direct ou autre, n’a aucune incidence non plus, sur l’obtention de votre prêt hypothécaire. Leur analyse repose essentiellement sur votre capacité à rembourser le prêt. À cet effet, elles veulent connaître le type d’emploi que vous occupez, vos revenus et vos obligations.

Et ça vaut la peine de magasiner, vous ne perdez pas votre temps. Au contraire, vous avez tout à gagner. N’oubliez pas qu’il y a une concurrence entre les institutions financières. Certaines offrent des incitatifs pour attirer de nouveaux clients, comme des remises en argent, des frais de notaire payés par l’institution financière s’il y a lieu, etc. Pour cela, elles doivent avoir votre dossier en main afin de procéder à une analyse. Vous avez tout intérêt à les rencontrer.

Conseils