Aéroport Montréal-Trudeau : «on ne peut pas être fier de la situation»

Même s’il refuse de croire que la démolition de l’aéroport Montréal-Trudeau est une solution qui mérite d’être étudiée, le président d’Aéroports de Montréal (ADM), Yves Beauchamp reconnaît que l’infrastructure connaît d’importantes difficultés.

«Le fait que des passagers doivent attendre notamment au niveau des douanes, mais surtout sur la voie d’accès, c’est clair qu’on ne peut pas être fier de la situation actuelle», a-t-il déclaré en entrevue à TVA Nouvelles.

M. Beauchamp estime que l’aéroport possède suffisamment de pistes pour répondre à la demande. Selon lui, c’est l’accès à l’aéroport qui pose principalement problème.

«Depuis plusieurs mois, à une période spécifique, entre 16h et 19h, il y a une attente importante parce qu’on a atteint cette capacité-là», explique-t-il.

Le professeur à HEC Montréal et spécialiste des transports, Jacques Roy, soutient que l’aéroport atteindra sa pleine capacité vers 2043 et qu’il faudrait donc évaluer toutes les options pour continuer de desservir la population.

Questionné à savoir si l'idée de démolir l'aéroport actuel et de le reconstruire était un scénario envisageable, le président d'ADM a répondu: «ce n’est pas une option».

Aéroports de Montréal travaille présentement sur un programme d’accès visant à améliorer sa capacité. Ce projet s’annonce par ailleurs très coûteux, nous a confié Yves Beauchamp.

«On parle de quelques milliards», a-t-il mentionné.

Un bail à revoir

Le président d’ADM juge aussi que le modèle d’affaires des aéroports canadiens aurait besoin d’être revu.

Actuellement, les aéroports payent des loyers et des taxes, mais ceux-ci réclament à Ottawa et aux villes de réinjecter cet argent dans leurs infrastructures.

Yves Beauchamp a d’ailleurs parlé au ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, et une rencontre est prévue prochainement entre les deux hommes à Ottawa.

Le bail de l’aéroport de Montréal doit venir à échéance en 2072.

«En théorie, il faut remettre les installations de l’aéroport en bon état, ce qui est parfait. Sauf qu' ADM doit être exempt de dettes à ce moment-là. Ça veut dire que notre modélisation financière doit faire en sorte qu’à la fin nous n’aurons pas de dettes. Ce qui fait qu’à partir de 2032 et 2042, les périodes d’emprunt et autres font en sorte que ça va devenir de plus en plus difficile», indique M. Beauchamp.

Celui-ci demande de réévaluer les modalités de ce bail.

«Il faut l’examiner», soutient-il.

Des vols internationaux à Saint-Hubert?

L’aéroport de Saint-Hubert, de son côté, a levé la main pour accueillir des vols internationaux, mais le président d’ADM est catégorique : il n’en est pas question.

Aéroports de Montréal compte sur les revenus tirés des vols étrangers pour soutenir sa croissance et son développement.

«Si on permet l’international et le transfrontalier à Saint-Hubert, essentiellement on revient encore dans la même dynamique de déshabiller Jacques pour habiller Jean», affirme-t-il.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.