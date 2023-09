Blackhawks : Connor Bedard avec l’expert des premiers choix?

Durant sa carrière, Taylor Hall a joué avec plus de premiers choix au total que quiconque. Quand il regarde Connor Bedard, qui pourrait être son compagnon de trio chez les Blackhawks de Chicago, il voit déjà de grandes choses.

Le vétéran de 31 ans a été le premier joueur appelé lors du repêchage de 2010. Depuis, il a évolué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec Ryan Nugent-Hopkins (premier en 2011), Nail Yakupov (2012), Connor McDavid (2015), Nico Hischier (2017) et Jack Hughes (2019).

Hall sait évidemment à quoi ressemble le talent. L’Albertain pourrait compter sur la présence de Bedard pour se relancer, lui qui a remporté le trophée Hart aux côtés d’Hischier en 2017-2018.

«Que [Bedard] soit un centre droitier est toujours agréable. Ils ne sont pas très nombreux dans la LNH, surtout pour un gaucher comme moi», a indiqué Hall au site web du circuit Bettman, samedi.

«Pour [Bedard], il a le lancer, mais je crois qu’en général comme joueur, il peut mettre la table. Il a une excellente vision du jeu, il fait de petits jeux pour garder l’attaque en vie et il patine très bien. Il est complet», a-t-il poursuivi.

Bientôt l’un des meilleurs?

Le prometteur attaquant est déjà pressenti pour être le premier pivot des Blackhawks cette saison. Chicago n’a pas une très grande profondeur à cette position et Bedard est de loin le plus doué offensivement.

Hall estime que la «chimie est quelque chose qui se bâtit avec le temps», mais il aimerait partager la glace avec le produit des Pats de Regina.

«S’il peut polir son jeu au centre pour devenir un atout en défense, et évidemment, s’il ajoute sa touche offensive, il deviendra l’un des meilleurs joueurs de la ligue», a prédit celui qui a amassé 36 points en 61 matchs avec les Bruins de Boston la saison dernière.

«Je le vois au gymnase et il sait ce qu’il fait, a ajouté Hall. On ne dirait pas qu’il a 18 ans, donc le crédit lui revient. Nous sommes tous très excités de voir ce qu’il peut faire cette année et pouvoir l’aider afin qu’il soit dans les meilleures dispositions possibles pour aider l’équipe.»

Il faudra patienter jusqu’à jeudi pour voir les Blackhawks disputer leur premier match préparatoire, et possiblement voir le duo Hall-Bedard en action. Pour l’occasion, ils recevront les Blues de St. Louis.