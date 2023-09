Deion Sanders et Muhammad Ali: héros polarisants de l’Amérique noire

Au moment de son décès en 2016, le boxeur Muhammad Ali a eu droit à un concert d’éloges.

Ceux et celles qui n’ont pas vécu dans les années 1960 et 1970, ou qui ne s’intéressaient pas à l’histoire, ont peut-être cru que le célèbre activiste et sportif était une figure rassembleuse. Les autres savent qu’il n’en était rien.

Spectaculaire et poseur, il s’est converti à l’Islam et a critiqué l’intervention américaine au Vietnam. Pour les siens, il était le symbole de la réussite. «C’est difficile d’être humble quand on est aussi bon que je le suis» pérorait-il.

Depuis quelques semaines déjà, un autre athlète polarisant soulève des passions et inspire la communauté noire des États-Unis : Deion Sanders.

Une carrière spectaculaire et un style qui dérange

Sanders, c’est d’abord un jeune homme timide qui excellait dans tous les sports au secondaire. Il été recruté par Florida State University pour y pratiquer trois sports.

C’est à l’université qu’il développe un style confiant qui confine à l’arrogance. Couvert de bijoux et se permettant d’arriver à un match en limousine, il livre la marchandise et des équipes professionnelles n’hésitent pas à le recruter.

Celui qui surnommait «Neon Deion», ou «Prime Time», demeure à ce jour le seul athlète professionnel à avoir participé au Super Bowl et à la Série Mondiale. C’est cependant sur un terrain de football qu’il offrait la pleine mesure de son talent, gagnant le Super Bowl à deux reprises.

Coach Prime

Depuis 2022, Sanders est l’entraîneur-chef des Buffaloes de la University of Colorado. Sous sa gouverne, une équipe médiocre (1-11 en 2022) affiche déjà trois victoires en quatre parties cette année.

Dès son arrivée Sanders a changé un nombre record de joueurs au sein de la formation et insufflé un nouvel esprit. Le changement est drastique! On parle désormais des Buffs comme de la «Black America’s team».

Le panache qu’on lui connaissait, il l’inculque maintenant à ses joueurs. Une fois de plus, il polarise et divise. Si d’autres entraîneurs critiquent le style, Sanders n’en a cure et n’hésite pas à jouer la carte raciale.

Qu’il s’agisse de vedettes comme Dwayne «The Rock» Johnson et LeBron James ou du professeur d’histoire Carl Suddler de la Emory University, ils sont de plus en plus nombreux à être inspirés par un entraîneur et une équipe qui n’hésitent pas à mettre de l’avant l’histoire et la culture de l’Amérique noire.

À l’image d’Ali qu’il considère comme un modèle, Deion Sanders dérange par son assurance et son refus de jouer la carte de la modestie. C’est justement cette attitude confiante et fière qui plaît autant à la communauté noire.

Un brin frondeur, il résume son approche en renvoyant à une citation d’Ali notée sur une photographie de son idole : «All I did was stand for what I believe in». Je me suis tenu pour ce que je croyais juste.