Des honneurs pour Paquet Nissan

Photo fournie par Paquet Nissan

Stéphane Paquet, propriétaire de Paquet Nissan du boulevard Guillaume-Couture de Lévis, a reçu récemment au nom de toute son équipe (photo) les honneurs de deux prestigieux prix. Au niveau international, Paquet Nissan s’est vu remettre par le constructeur le Prix Nissan global pour avoir excellé dans toutes les catégories d’indice de performance, dont la satisfaction ventes et service. À peine 10 concessionnaires au Canada ont été primés et Paquet Nissan a terminé premier dans sa catégorie. Au niveau national, c’est le Prix d’excellence Nissan qui lui fut décerné, soulignant la contribution extraordinaire de Paquet Nissan au succès de la marque tant au niveau de l’expérience d’achat exceptionnel que du respect rigoureux des normes d’excellence du fabricant. Ce prix signifie aussi que Paquet Nissan se positionne parmi les 22 meilleurs concessionnaires au Canada et en tête de sa catégorie, une première au Québec. Paquet Nissan inc. est implanté sur la Rive-Sud à Québec depuis 1970. L’histoire de cette entreprise familiale a débuté avec l’achat d’une station-service Sunoco à Saint-Romuald par Gratien et Yolande Paquet, fondateurs du Groupe Paquet.

Nouveau commandant

Photo fournie par la Défense Nationale

Le Régiment de la Chaudière a procédé récemment, au Fort-Numéro-Un de Lévis, à la cérémonie de passation de commandement entre le lieutenant-colonel Bruno Bergeron et le lieutenant-colonel Bruno Gilbert (photo) qui devient ainsi le 27e commandant de l’histoire du Régiment. Le lieutenant-colonel Bruno Gilbert est né le 24 décembre 1968 à Saint-Georges de Beauce. Il s’est enrôlé au Régiment de la Chaudière comme soldat d’infanterie en 1986. Au fil du temps, il a obtenu tous les grades de membre du rang jusqu’à devenir le sergent-major du régiment en 2010. Il a par la suite servi à titre de sergent-major dans différentes fonctions du 35e Groupe-brigade du Canada (35e GBC). En 2014, il a été reçu membre de l’Ordre du mérite militaire. À la fin de son mandat au 35e GBC, le lieutenant-colonel Gilbert est revenu au sein du Régiment de la Chaudière afin de pouvoir continuer à s’impliquer auprès de l’institution. Dans la vie civile, le lieutenant-colonel Bruno Gilbert est enseignant au Cégep Beauce-Appalaches. Pour revenir à la cérémonie, elle s’est déroulée sous la présidence d’honneur du colonel Denis Roussel, commandant du 35e Groupe-brigade du Canada.

Familles de militaires

Photo fournie par le centre

Près de 500 personnes sont venues s’amuser au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le samedi 16 septembre dernier, afin de participer à la Journée de la reconnaissance des familles militaires, un événement ouvert à toute la communauté, civile et militaire. Véhicules militaires, camions de pompiers, véhicules de police militaire, camions de cuisine de rue et jeux gonflables, tout y était pour faire de cette journée un moment fort agréable. Depuis 2019, la Journée de la reconnaissance des familles de militaires est célébrée à la fin septembre à chaque année au CRFM Valcartier ainsi que dans tout le Canada.

Anniversaires

Photo tirée de son compte Facebook

Michel Carrier (photo) animateur radio, M. Vintage (CHOC-FM), et télé (TéléMag)... Aurélie Rosa, qui fréquente l’école Boréal de Boischatel et qui est adorable selon son grand-père Denis, 8 ans... Catherine Zeta-Jones, actrice britannique, 54 ans... Geneviève Borne, animatrice télé, 55 ans... Will Smith, acteur américain de cinéma, 55 ans... Joey Saputo, propriétaire du club de soccer CF Montréal, 59 ans... Mike Gauthier, chroniqueur artistique, 63 ans... Sonia Benezra, animatrice radio-télé au Québec, 63 ans... Gilles Renaud, comédien québécois, 79 ans... Michael Douglas, acteur américain de télé et de cinéma, 79 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 25 septembre 2022 : Jonathan Beaulieu-Richard (photo), 33 ans, jour de football de la LCF avec les Tiger-Cats de Hamilton, les Alouettes de Montréal et les Redblacks d’Ottawa de 2013 à 2016... 2017 : Gérard Palaprat, 67 ans, auteur-compositeur-interprète français... 2016 : Arnold Palmer, 87 ans, golfeur américain... 2016 : José Fernández, 24 ans, lanceur étoile des Marlins de Miami de la LNB... 2015 : Christopher Jackson, 67 ans, organiste, claveciniste et chef de chœur canadien... 2014 : Ulrick Chérubin, 70 ans, originaire d’Haïti, maire d’Amos depuis 2002... 2012 : Roch Chalifour, 52 ans photographe de Québec... 2012 : Andy Williams, 84 ans légendaire crooner américain... 2007 : Patrick Bourque, 29 ans, bassiste québécois... 2009 : Pierre Falardeau, 62 ans, cinéaste et écrivain québécois... 2005 : George Archer, 66 ans, golfeur professionnel américain... 1997 : Hélène Côté-Baillargeon, 81 ans, folkloriste et comédienne.