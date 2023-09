Du beau temps et des touristes: l’été se poursuit une semaine de plus à Québec

Après une météo extrêmement capricieuse au cours des mois de juillet et d’août, l’automne s’amorcera de belle façon alors que le soleil réchauffera la province pendant plusieurs jours.

Les experts d’Environnement Canada prédisent que les températures estivales et un ciel dégagé prévaudront toute la semaine, jusqu’à dimanche prochain. Le mercure devrait se tenir à quatre ou cinq degrés Celsius au-dessus des normales de saison.

« Il y a un anticyclone qui va rester au-dessus du Québec pour les prochains jours. Comme le ciel devrait être complètement dégagé, le sol sera réchauffé plus intensément et pendant plus longtemps au cours de la journée », explique le météorologue Dominic Morin.

L’organisation gouvernementale prévoit des températures entre 17 oC et 22 oC au cours de la semaine dans la grande région de Québec pendant la journée. Les nuits devraient toutefois se maintenir près des normales de saison, autour de 7 oC.

« La chaleur qui sera accumulée pendant la journée va se dissiper plus facilement, comme il n’y aura pas de couvert très dense. C’est en partie pour ça que les températures seront stables », explique M. Morin.

La « manne » de l’automne

Les résidents ne sont pas les seuls qui pourront profiter du beau temps à venir. Une simple balade dans le Vieux-Québec suffit pour se rendre compte que les touristes n’ont pas déserté le centre-ville depuis le début du mois de septembre, bien au contraire.

Comme l’avait confié le directeur du restaurant-bar 3 Brasseurs de Grande Allée, Simon Sbanchi, au Journal, le début de l’automne est une période importante pour les commerçants des secteurs touristiques.

Vincent Desbiens

« Beaucoup d’Américains et d’Européens viennent à Québec dans cette période un peu plus tranquille en termes de clientèle locale. Ça allonge la haute saison et c’est bienvenu », avait-il constaté.

Le Journal s’est mêlé à la foule des voyages organisés pour mieux comprendre ce qui emmène ces groupes en ville à cette période de l’année.

« Pendant l’été, ça ne vaut pas la peine de venir ici, parce qu’il fait moins chaud que chez nous, fait valoir Martin Donaldson, originaire de Virginie occidentale. En septembre, c’est idéal : c’est souvent ensoleillé, il y a moins de gens et on voit des couleurs splendides. »

D’autres visiteurs à la retraite ont souligné qu’ils évitaient de voyager l’été pour avoir plus de calme, comme les vacances familiales sont terminées.

« Ça permet de découvrir les endroits où on va d’une autre manière. Ça fait du bien de contempler de beaux bâtiments historiques comme ceux de Québec, sans le bruit et l’effervescence des vacances », poursuit Paula Mitchell, une résidente de l’État de New York.