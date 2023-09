Espion chinois présumé: un conflit d'intérêts mais pas un crime, selon la défense

Un ex-ingénieur de l’Agence spatiale canadienne n’a peut-être pas été un bon employé en aidant une compagnie chinoise, mais il n’est ni un criminel ni un espion, plaide la défense.

Wanping Zheng n’aurait pas dû être accusé d’abus de confiance par un fonctionnaire, a insisté ce matin son avocat, lors de ses plaidoiries.

On reproche à son client de 63 ans d’avoir utilisé son statut d’ingénieur à l’Agence spatiale canadienne (ASC) pour servir les intérêts d’une compagnie aérospatiale chinoise, Spacety.

« Il est à 100% en conflit d’intérêts, mais il n’a pas commis de crime, l’intérêt public n’a pas été affecté », a lancé Me Andrew Barbacki.

Courir après la carotte

Selon la théorie de la Couronne, l’accusé a privilégié les intérêts de la compagnie chinoise Spacety en faisant la promotion de cette compagnie et de ses produits à faibles prix, plutôt que d'autres entreprises canadiennes.

Et plus encore, il n’a jamais rien divulgué à son employeur et a même menti lorsqu’on lui a demandé de déclarer ses activités à l’extérieur du Canada, particulièrement avec la Chine, puisque l'ASC ne collabore pas avec ce pays.

Mais Wanping Zheng n'a agi qu'en tant qu'intermédiaire et traducteur, a dit son avocat.

« Il a échoué à déclarer qu’il travaillait pour Spacety. Mais il n’a pas utilisé son statut d’employé public pour influencer. Il courait plutôt après la carotte », a ajouté Me Barbacki.

En effet, selon lui, en aidant la compagnie chinoise, Wanping Zheng espérait se trouver un emploi.

S'arranger une carrière

« Sa seule intention, et il est allé trop loin, a été de s’arranger une carrière pour après son départ de l’ASC », a insisté Me Barbacki.

Lors de son interrogatoire policier après son arrestation en octobre 2021, l’accusé avait assuré que son intention n’était que de faire profiter le Canada, en donnant des occasions d’affaires à des compagnies canadiennes.

Visé par une enquête interne par son employeur, Wanping Zheng avait démissionné de l’Agence spatiale canadienne en septembre 2019. Un mois plus tard, il était à l’emploi de Spacety, pour qui il est ensuite devenu le PDG de la division européenne au Luxembourg.

Me Marc Cignana et Me Samuel Monfette-Tessier, du Service des poursuites pénales du Canada, représentaient la poursuite.

Le juge Marc-Antoine Carette devrait rendre son verdict dans les prochains mois.