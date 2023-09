«Est-ce que je peux recommencer ma vie?»: une réinsertion sociale ardue pour une ex-détenue

Marilyne, un nom fictif pour parler d'une Trifluvienne qui sort de prison, a un dossier criminel qui contient plusieurs infractions.

Délit de fuite, méfait, conduite avec facultés affaiblies à plusieurs reprises...

Des crimes qu'elle a commis dans les 26 dernières années. Et c'est l'alcool au volant qui l'a finalement envoyé derrière les barreaux.

Maintenant, elle est prête à retourner sur le marché du travail. Elle a un baccalauréat en psychologie, une dizaine d'années d'expérience en enseignement et beaucoup de volonté, mais son dossier criminel est un boulet.

Selon elle, ce qui est nuisible, c'est quand on se met le nez dans le plumitif. Le sien compte 21 pages et quand elle le remet à des employeurs, ça peut les décourager.

«Je suis sortie le samedi, le lundi je suis allée donner mon nom au Couche-Tard à côté de chez nous. Elle avait l'air intéressée, elle avait besoin de monde. Elle me voyait peut-être comme gérante, mais j'ai dit l'affaire c'est que j'ai un casier criminel. Elle a dit : “pourquoi?” J'ai dit : “pour la boisson”, mais je n'ai pas parlé du reste. Et là, je n'ai plus jamais eu de nouvelle, j'ai fait le lien», a-t-elle expliqué.

Essuyer des refus, ça pèse lourd sur son moral. En voyant les offres d'emploi un peu partout, sans pouvoir y accéder alors qu'elle est en pleine forme et disponible, ça n'a pas de sens selon elle.

Bien qu'elle ne minimise pas la gravité de ses gestes. «J'aurais pu tuer quelqu'un quand je suis partie en folle avec mon char et que je n'ai pas fait mon stop à Grand-Mère. Mais là, est-ce que je peux recommencer ma vie un moment donné [...]. Je vais me dévaloriser encore plus, je vais me mettre à prendre de la drogue, je vais me ramasser encore en prison et je vais me détruire? », s'est-elle inquiétée.

Son rêve, ce serait de recommencer l'enseignement, cette fois-ci en psychologie. Elle songe même à reprendre les études pour compléter son doctorat.

Actuellement, elle bénéficie du Service d'Intégration à l'Emploi Radisson (SIER) pour l'aider dans ses démarches.

