Faut-il démolir l’aéroport Montréal-Trudeau?

Les files d’attente qui irritent tant les voyageurs à l’aéroport Montréal-Trudeau ne feront qu’empirer au cours des prochaines années, ce qui soulève une question de plus en plus pressante : le temps est-il (re)venu de penser à l’après-Dorval ?

Depuis la reprise marquée des déplacements en avion, la congestion est intense aux abords de l’aéroport, surtout les week-ends. Et on n’a encore rien vu, puisqu'un chantier majeur s’en vient pour la réfection du débarcadère, qui ne fournit plus à la demande depuis longtemps.

« Les gens se plaignent maintenant, mais on n’a même pas encore commencé à subir les conséquences de ces travaux-là. Non, ça va être terrible », lance Jacques Roy, professeur à HEC Montréal et spécialiste des transports.

Déjà plus de passagers qu’avant la pandémie

Depuis le mois d’avril, le trafic de passagers a dépassé son niveau d’avant la pandémie à Montréal-Trudeau. Il s’agit d’une bonne nouvelle en soi pour l’administration aéroportuaire, mais elle ramène un vieil enjeu : y aura-t-il assez de place à Dorval pour desservir les voyageurs québécois au cours des prochaines décennies ?

Dans son nouveau livre, La saga des aéroports de Mirabel et Dorval, M. Roy calcule que Montréal-Trudeau pourrait atteindre sa capacité maximale, pour ce qui est du nombre de décollages et d’atterrissages, dès 2050, voire 2043. C’est beaucoup plus tôt que la prévision de 2068 faite par Aéroports de Montréal (ADM) en 2018 !

« Cette capacité équivaut à un nombre de passagers oscillant autour de 40 millions par année, soit le double de ce qui a été accueilli en 2019 », écrit l’expert dans son livre.

Mettre 6 milliards $ de plus à Dorval ?

Et pour desservir autant de gens, ADM devra dépenser des milliards de dollars. Plus tôt cette année, l’organisation prévoyait des investissements de 3,3 milliards $ pour l’amélioration du débarcadère, des stationnements et des accès.

Le total atteindra plus de 6 milliards $ en incluant la construction d’une nouvelle aérogare au milieu des pistes. Celle-ci sera nécessaire pour faire face à la hausse du nombre de voyageurs.

« Pour ADM, il y a un mur de capacité et un mur financier aussi », résume froidement Jacques Roy.

De tels investissements sont-ils sensés si leur durée de vie n’est que d’une vingtaine d’années ? Avec une telle facture, ne serait-il pas plus intelligent de commencer à prévoir la fermeture de Montréal-Trudeau et le retour des vols à Mirabel ?

« Si on est pour déménager certaines activités [à l’aéroport de Saint-Hubert ou ailleurs], est-ce qu’on ne devrait pas en profiter pour tout déménager et transformer Dorval en parc industriel ? » demande M. Roy, bien conscient des réactions possibles à une telle suggestion.

Photo HEC Montréal

Un historique de mauvaise planification

Il faut rappeler qu’ADM a historiquement eu du mal à bien planifier pour l’avenir. Au début des années 2000, par exemple, elle prévoyait que le rapatriement des vols de Mirabel à Dorval allait coûter 185 millions $, contre 500 millions $ pour la consolidation des activités à Mirabel. C’est finalement plus de 3 milliards $ qu’ADM a dû investir à Montréal-Trudeau au cours des 20 dernières années.

« Ç’a toujours été l’enjeu à Dorval, aussitôt qu’on veut faire des travaux... T’as beau essayer d’agrandir ton 4 1⁄2 par en dedans, ça demeure un 4 1⁄2. On est restreint en termes d’espace », souligne Jacques Roy.

Air Canada, qui a son siège social en plein milieu de Montréal-Trudeau, s’opposera vraisemblablement à toute tentative de tourner le dos à cet aéroport inauguré en 1941.

Nouveau patron

Quoi qu’il en soit, M. Roy croit que le nouveau PDG d’ADM, Yves Beauchamp, devrait au moins étudier sérieusement le scénario d’une fermeture de Dorval.

« Ce que je souhaiterais, c’est que les dirigeants se disent “il y a un mur qui s’en vient, on peut attendre de le frapper et ça ne sera pas nous autres qui va être là, donc on s’en balance”. Ou qu’on fasse l’exercice à savoir qu’est-ce qui arrive quand on va atteindre tel niveau [d’achalandage] ? » dit-il.

Depuis quelques mois, ADM demande ouvertement au gouvernement fédéral de l’aider à régler les problèmes financiers auxquels elle est confrontée. Une bonne chose, estime M. Roy.

En retour, Ottawa devrait demander à ADM « d’être un peu plus imputable dans [ses] décisions, prévient-il. Ça serait un juste équilibre. »