«Femme à la montre» de Picasso exposé à Dubaï, en tournée mondiale avant des enchères

L’un des chefs-d’œuvre de Pablo Picasso, « Femme à la montre », peint en 1932, a été exposé lundi à Dubaï au début d’une tournée qui le mènera aussi à Hong Kong, puis à New York où il sera mis aux enchères en novembre.

• À lire aussi: Un tableau de Picasso pourrait se vendre 120 millions de dollars aux enchères à New York

• À lire aussi: Un chapeau de Michael Jackson, celui du premier moonwalk, aux enchères

• À lire aussi: Décès du peintre et sculpteur colombien Fernando Botero

La prestigieuse maison de vente aux enchères Sotheby’s avait indiqué mi-septembre que le tableau, représentant l’une des compagnes et muses de l’artiste espagnol, la peintre française Marie-Thérèse Walter, pourrait se vendre 120 millions de dollars aux enchères les 8 et 9 novembre.

AFP

« Le public aura le privilège d’apprécier ce chef d’œuvre avant sa tournée mondiale », a déclaré, à l’occasion, dans un communiqué, cheikh Salem ben Khaled Al-Qassimi, le ministre de la Culture des Émirats arabes unis, l’État du Golfe dont Dubaï fait partie.

L’œuvre est visible dans la salle d’exposition de Sotheby’s, propriété du magnat français, marocain et israélien Patrick Drahi, au Dubai International Financial Centre (DIFC), quartier financier de l’émirat.

AFP

Selon Julian Dawes, patron de la division des arts impressionniste et moderne chez Sotheby’s, Picasso attire des acheteurs potentiels du monde entier.

« Par le passé, nous avons vu des offres provenant littéralement de tous les continents, de toutes les grandes villes », a-t-il déclaré à l’AFP lors de la cérémonie d’inauguration à Dubaï.

AFP

« Entre 2021 et 2022, nous avons constaté une augmentation de plus de 100 % du nombre d’enchérisseurs et d’acheteurs du Moyen-Orient », a-t-il précisé.

« Femme à la montre » appartient à la richissime New-Yorkaise Emily Fisher Landau, disparue cette année à 102 ans. Elle possède aussi une collection d’œuvres de Jasper Johns, Willem de Kooning, Mark Rothko ou encore Andy Warhol qui sera proposée aux enchères les 8 et 9 novembre pour la saison d’automne des ventes d’art dans la capitale culturelle et financière des États-Unis.

Cinquante ans après sa mort, l’auteur de « Guernica » (1937) et des « Demoiselles d’Avignon » (1907) continue de fasciner : les musées du monde entier, notamment en France et en Espagne, lui consacrent en 2023 une cinquantaine d’expositions.