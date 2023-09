Grosse facture à venir pour des futurs barrages

D’ici la fin des deux prochaines décennies, nos besoins d’électricité additionnels s’élèveront à 100 TWh (100 milliards de kilowattheures). Ça équivaut à la production du complexe hydroélectrique de la Baie-James (La Grande, Eastmain-1, Eastmain-1-A et Sarcelle-Rupert).

On jase. Savez-vous combien ça coûterait aujourd’hui construire un complexe hydroélectrique similaire ? Possiblement trois fois plus cher qu’à l’époque, soit de 80 à 90 milliards de dollars, au lieu des 27 milliards déboursés lors des trois phases de construction échelonnées entre 1973 et 2002.

Sur quoi je me base pour arriver à cette somme astronomique de 80 à 90 milliards $ ? Sur le coût de construction du dernier complexe hydroélectrique réalisé par Hydro-Québec, soit La Romaine. On parle ici de 900 millions $ par TWh produit.

Le rêve de Legault

Avis à Roy Dupuis, notre célèbre acteur-activiste-environnementaliste et à tous les environnementalistes québécois : les projets de construction de nouveaux barrages électriques dont rêve François Legault risquent de se multiplier au fil des prochaines années.

Pour réaliser son rêve, François Legault a trouvé son « homme » en nommant à la tête d’Hydro-Québec nul autre que Michael Sabia, l’ex-PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec et ancien sous-ministre fédéral des Finances à qui l’on doit le fameux « Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 » de Justin Trudeau.

Écoutez le segment économie avec Michel Girard via QUB radio :

Reconnu comme étant un gestionnaire fort aguerri, Sabia n’a pas peur de la controverse. Et quand il a un projet en tête, rien ne peut l’arrêter. Qu’on se le tienne pour dit !

Parole de François Legault : « On n’a pas fait beaucoup de grands travaux chez Hydro-Québec dans les 25 dernières années. Mais, préparez-vous. Michael (Sabia) travaille très, très fort. Il va y avoir beaucoup d’annonces pour des barrages, upgrader des barrages, de l’éolien. »

Sur la table...

Cela laisse entendre que la société d’État a sur sa table de travail plusieurs projets hydroélectriques de grande envergure qui sont capables de répondre aux énormes besoins futurs du Québec en matière de capacité de production électrique.

La transition du Québec vers une économie sobre en carbone, l’électrification des transports, l’implantation de nouvelles usines de batteries pour voitures électriques, la transformation « verte » des industries déjà implantées, la croissance des exportations vers les États-Unis, etc. ont pour effet d’augmenter sensiblement la demande pour notre électricité.

Photo d'archives, Simon Clark

Selon le « Plan stratégique 2022-2026 », ce sont plus de 100 TWh additionnels d’électricité propre qui seront requis d’ici 2050 pour permettre au Québec d’atteindre la carboneutralité.

Cela représente plus de la moitié de l’actuelle capacité de production annuelle d’Hydro.

Fini l’époque des surplus d’électricité.

Les coûts explosent

Grâce à notre patrimoine hydroélectrique, on a pu bénéficier jusqu’à présent de coûts d’approvisionnement en électricité historiquement bas et stables. Pour alimenter le marché québécois, nous comptons sur un bloc de 165 TWh d’électricité patrimoniale qui nous est fourni au prix avantageux 3 ¢/kWh.

Les prochains achats d’électricité destinés à répondre aux besoins futurs vont coûter énormément plus cher, prévient Hydro-Québec dans son plan stratégique.

À preuve, le coût moyen des approvisionnements postpatrimoniaux en énergie et en puissance, compte tenu des contrats en vigueur et des achats prévus sur les marchés à court et à long terme, s’élève actuellement à 11 ¢/kWh

Conclusion

« Les investissements requis pour renforcer notre réseau et lui permettre d’accueillir la croissance seront considérables, d’autant plus que certains de nos actifs sont vieillissants et devront donc être remplacés ou modernisés. Résultat, nous amorçons un nouveau cycle d’investissements importants qui s’échelonnera sur plusieurs années », indique-t-on dans le Plan stratégique 2022-2026.