Hydro-Québec est tombée sur la tête!

Question quiz du jour : à quoi sert Hydro-Québec ?

A) À répondre à la demande des Québécois en hydro-électricité et à faire en sorte que nous puissions avoir accès à de l’énergie hydro-électrique à un prix concurrentiel ?

Ou B) à nous faire des leçons de morale ?

Si je me fie aux récents tweets publiés par Hydro-Québec ces derniers jours, la réponse est « Toutes ces réponses ».

HQ FAIT LA LEÇON

Voici un tweet que les responsables des médias sociaux d’Hydro-Québec ont publié jeudi dernier.

« L’inclusion est au cœur de nos valeurs. Nous appuyons nos collègues afin qu’ils puissent vivre en toute sécurité et authenticité, peu importe leur orientation sexuelle, identité ou expression de genre. Hydro-Québec soutient la communauté LGBTQ+. Tous et toutes méritent de vivre dans la dignité et la bienveillance. »

C’est bien joli et ça déborde de bonnes intentions, mais comme l’a écrit un citoyen : « Pardon, mais peu importe notre position dans ce dossier, ce n’est pas de votre mandat, vocation et fondement de commenter ce genre d’actualité. Hydro-Québec n’est pas un outil de propagande du gouvernement. »

Autre commentaire, d’une citoyenne, cette fois : « On s’en fout ! Produisez de l’électricité, c’est votre rôle, non ? »

On croirait que face aux critiques nombreuses que leur tweet a suscitées (« Vous devriez prioriser la production d'électricité sur le signalement de vertu woke » / « Contentez-vous de vous occuper d’électricité, ça vous suffira amplement autant qu’à nous »/ « Produisez de l’énergie à bon marché, c’est tout ! »), les experts en communication d’Hydro-Québec mettraient la « switch à off » et passeraient à un autre sujet.

Mais non !

Ils en ont remis une couche !

En faisant la leçon aux internautes !

« Devinez quoi ? Aucune turbine n’a été mise à l’arrêt pour écrire ce tweet. »

« Vous êtes plusieurs à tenter de réduire le mandat d’HQ à la simple production d’électricité afin de finalement nous faire taire sur cette question. »

« Les personnes derrière ce compte ont de nombreux diplômes universitaires. Nous sommes quatre et nos décisions sont appuyées par nos directeurs. Bonne journée. »

« Nous parlerons des hétérosexuels quand ils seront marginalisés. »

Sans oublier ce tweet accompagné d’une vidéo de crapaud : « Nous sommes démasqués. Les lézardo-woki-prolgbtq-mangeux-de-hummus sont partout. »

Euh... Allo ????

Ça va bien, les amis ?

MISSION : RÉÉDUCATION

Non, mais on rêve...

De quoi Hydro-Québec se mêle-t-elle ?

Le débat sur l’identité de genre n’est pas assez houleux comme c’est là pour que notre Société d’État se lance dans la mêlée de façon cavalière en traitant ses clients comme des morons finis qu’il faut rééduquer ?

Je regarde la mission d’Hydro-Québec, et nulle part dit-on que la Société d’État est chargée de véhiculer de « bonnes idées ».

« La violence et l’intolérance sont à vomir », ont écrit les génies d’Hydro-Québec sur leur compte Twitter, en réponse aux nombreux clients qui les ont critiqués.

En quoi est-ce « violent » et « intolérant » de dire que ce n’est pas le rôle d’Hydro-Québec de s’impliquer dans un débat QUI N’A RIEN À VOIR NI DE PRÈS NI DE LOIN AVEC L’ÉLECTRICITÉ ?

Comme l’a écrit un Québécois : « Vous l’échappez en tabarnak ! »