Michael Sabia recrute à la Caisse de dépôt et placement du Québec

La nouvelle direction d’Hydro-Québec, dirigée par Michael Sabia, s’adjoint les services de Maxime Aucoin, actuel vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et ancien consultant de la firme McKinsey et Compagnie.

Le nouveau venu est nommé vice-président exécutif, Stratégies et finances, une toute nouvelle division chargée d’élaborer, «en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec, une feuille de route pour guider la transition énergétique et économique», explique le communiqué de presse de la société d’État.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Arrivé à la Caisse en 2012, M. Aucoin était jusque-là premier vice-président, Déposants et Portefeuille global. À ce titre, il était responsable de la répartition de l’actif, des analyses économiques et financières ainsi que de la stratégie globale de l’organisation.

Avant son arrivée à la Caisse, ce diplômé de l’Université Harvard et de HEC Montréal a travaillé plusieurs années dans le service-conseil, notamment pendant six ans, pour la firme Mckinsey.

On se souviendra que le successeur de Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec, est l'ancien président de la Caisse de dépôt et placement du Québec (2009 à 2020), Michael Sabia.

La nomination de M. Aucoin entrera en vigueur le 10 octobre 2023.