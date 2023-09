«Je me brisais le cou à regarder les gradins» -Logan Mailloux

À London, Logan Mailloux jouait dans un amphithéâtre de 10 200 sièges au Budweiser Garden. Mais il y a un monde de différences entre un des plus gros aréna de la Ligue junior de l’Ontario et le Centre Bell.

« Je trouvais ça assez fou, juste pendant la période d’échauffement, a dit Mailloux. Je ne voulais pas trop regarder afin de garder ma concentration. Mais je me brisais le cou à regarder les gradins. C’est tellement gros. »

Pour son premier match préparatoire dans l’uniforme du CH, Mailloux a formé un duo avec Jordan Harris. Dans ce revers de 4 à 2 contre les Devils, le numéro 94 a obtenu trois mises en échec, deux tirs et il a fini avec un dossier de zéro en un temps de jeu de 21 min 00 s.

« C’était un bon test, mais je sens que je me suis bien débrouillé, a noté l’Ontarien. J’ai mieux joué plus le match se déroulait, je bougeais mieux la rondelle. J’étais plus nerveux pour mon premier match au tournoi des recrues à Buffalo que lors de ce match préparatoire. »

Martin St-Louis a offert une analyse juste du jeu de son jeune défenseur droitier.

« Il a démontré ses qualités. Il était très à l’aise offensivement. Il a un bon tir. En désavantage numérique, j’aimerais qu’il prenne moins de chances. Mais c’est un jeune. »

Roy : un but, un tir bloqué

Joshua Roy a un talent naturel. Il l’a démontré dès la première période en déjouant Akira Shmidt d’un bon tir entre les jambières après une passe précise de Xavier Simoneau en supériorité numérique.

« Ça fait toujours du bien, ça commençait bien le match pour moi, mais je remercie Simoneau et Ylönen pour les passes, a-t-il répliqué. Il me restait juste à placer la rondelle dans le filet. »

Au-delà de ce but, Roy a gagné des points avec des jeux simples. Dans son propre territoire, il a plongé pour bloquer un tir du défenseur Colin Miller. Avant le tournoi des recrues, le choix de 5e tour du CH en 2021 avait mentionné qu’il ferait sa place chez les professionnels autant grâce à son jeu offensif que défensif.

« J’ai besoin d’être aussi bon défensivement qu’offensivement, a-t-il rappelé. J’ai fait de gros pas sur le plan défensif dans les derniers mois. »