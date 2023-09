Kylie Minogue revient avec «Tension», un 16e album en carrière: «Je savoure encore plus le succès aujourd’hui»

L’ouragan Padam Padam a soufflé la planète entière cet été, son refrain contagieux balayant à la fois les ondes radiophoniques, les pistes de danse et les réseaux sociaux. Nul n’aurait pu prédire l’ampleur de ce phénomène... pas même Kylie Minogue elle-même. « Jamais je n’aurais osé en rêver », souffle la chanteuse.

Quiconque a accès à une radio, une plateforme d’écoute en ligne, ou même un compte TikTok a entendu l’Australienne marteler Padam Padam sur tous les fronts au cours des derniers mois. Qualifier la chanson de simple succès tiendrait d’ailleurs de l’euphémisme tant elle est devenue un phénomène mondial presque instantanément. Et c’est une Kylie Minogue abasourdie qui a pu en suivre la croissance en temps réel, à même ses réseaux sociaux.

« Personne ne pouvait anticiper un tel rayonnement ! C’est complètement fou », s’exclame la diva australienne en visioconférence avec Le Journal.

« Regarder le phénomène prendre de l’ampleur jour après jour, sur mes écrans... c’était incroyablement excitant. Ma seule ambition professionnelle, c’est toujours d’avoir une bonne chanson, une chanson que les gens aiment et, peut-être, un succès. Alors Padam Padam a évidemment surpassé toutes mes attentes », poursuit-elle, souriante.

La table était donc bien mise pour Tension, un 16e album studio lancé en grande pompe il y a quelques jours. Et tant les fans que la critique ont plébiscité ce nouveau triomphe musical de Kylie Minogue décliné en 11 à 16 titres – selon l’édition choisie – pop aux accents électro et disco.

Bref, le constat est évident : la chanteuse de 55 ans redore ici une fois de plus sa couronne de princesse de la pop. Celle-ci a été apposée sur sa tête à la fin des années 1980, puis fermement vissée au gré de succès tels que Better the Devil You Know, Confide in Me, Spinning Around et Can't Get You Out of My Head.

Un nouvelle génération de fans

N’empêche, ses chansons et albums des 35 dernières années n’ont pas tous eu des échos assez puissants pour atteindre l’Amérique du Nord. Le succès de Padam Padam permet donc à une nouvelle génération de s’initier à l’univers musical riche de Kylie Minogue.

« Les gens commencent à assembler les pièces du puzzle; ils réalisent que je suis celle qui chantait “La la la” [sur Can’t Get You Out of My Head], ou que leur mère – et même leur grand-mère ! – écoutait The Loco-Motion ! Et de là, ils peuvent aller découvrir ce qu’ils veulent dans mon répertoire ou ma carrière », avance Kylie Minogue.

Et ils ont beaucoup à découvrir, la chanteuse étant abonnée au succès depuis son tout premier album, lancé en 1988. N’empêche, la chanteuse avoue chérir aujourd’hui chacune de ses réussites, encore davantage qu’à ses débuts.

« Mes premiers albums ont été très populaires, puis ça s’est un peu calmé, avant de reprendre... J’ai connu des hauts et des bas, ce qui est parfaitement normal. Mais je savoure encore plus le succès aujourd’hui. Je comprends à quel point c’est un métier difficile. Et d’arriver à surprendre les gens, de cultiver leur amour, c’est quelque chose qui m’émeut énormément », plaide-t-elle.

Vegas... puis Montréal ?

Maintenant que Tension a rejoint son public, Kylie Minogue se prépare à en greffer les principaux extraits à sa toute première résidence à Las Vegas, prévue pour novembre prochain. Les fans québécois ne perdent toutefois pas espoir de retrouver la princesse de la pop sur nos scènes, après une trop longue absence ; la dernière venue de Kylie Minogue chez nous remonte à 2011, année où sa tournée Aphrodite s’est arrêtée au Centre Bell.

« Je sais ! Ça fait beaucoup trop longtemps, je me sens coupable. Mais j’aimerais vraiment aller vous rendre visite », avance la chanteuse.

Et on a bien l’intention de la prendre au mot.