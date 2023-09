La direction du Canadien s’en faisait pour rien !

Vous avez entendu la déclaration de Mike Matheson après la rencontre entre les « Rouges » et les « Blancs », dimanche ? Pour ceux à qui ça aurait échappé, Matheson a dit : « Ce n’est pas normal de voir autant de monde pour un match intra-équipe.

Vous aurez deviné qu’il n’y avait rien de négatif dans cette réflexion du défenseur d’origine montréalaise. Il avait vécu l’expérience à son premier camp d’entraînement avec le Canadien, l’an dernier.

Matheson voulait seulement dire que c’est phénoménal. Ça l’est, mais à chaque fois, on est ébahi qu’autant d’amateurs se déplacent pour aller au Centre Bell pour un match qui ne veut absolument rien dire.

Photo Martin Alarie

Encore cette année, on ne retrouvait pas dans cette foule énorme que des gens pour qui c’était l’unique occasion de voir le Canadien sur place cette saison. On ne dira jamais assez que cette équipe fait partie de nos mœurs.

La bonne décision

Pour les dirigeants de l’organisation, c’est la confirmation que, malgré les craintes qui les hantaient, ils ont posé le bon geste en décrétant une phase de reconstruction.

Les amateurs en avaient assez de voir des formations rapiécées qui n’allaient nulle part. Ils ne voulaient plus voir des vétérans usés qui acceptaient de venir jouer à Montréal pour obtenir quelques années de contrat de plus avant de tirer leur révérence.

Ils voulaient du concret. Ils désiraient voir des jeunes joueurs qui leur permettraient d’entrevoir l’avenir avec optimisme. Ce qu’on ne sait pas, c’est combien de temps il faudra pour que cette équipe devienne compétitive au point de rivaliser avec les meilleures formations de la Ligue nationale.

Photo Martin Alarie

Comme pour toutes organisations qui empruntent ce virage, le chemin est rempli d’obstacles. La critique risque de devenir virulente avec le temps, mais il serait étonnant que les amateurs en viennent à déserter le Centre Bell en masse.

Caufield ne veut pas de braillards !

Pour sa part, Cole Caufield, qui se plaît grandement à Montréal, ne veut pas de coéquipiers négatifs dans son environnement. C’est la déclaration qu’il a faite dernièrement dans une entrevue au site The Ahletic. « Si tu n’es pas content d’être ici, va-t’en ! », a-t-il lancé.

Et vlan !

Prenez ça les braillards !

Les nounous causeuses

Lorsque Francis Bouillon se déplace pour aller voir un espoir du Canadien, il se renseigne à son sujet à tous les gens faisant partie de son environnement. « Et ça inclut les préposés à l’équipement, indique-t-il. Ce sont de bonnes ressources. »

Bouillon frappe à la bonne porte. Les employés qui travaillent dans les vestiaires sont les personnes qui connaissent le mieux les joueurs dans la vie de tous les jours. Ils savent presque tout d’eux. Ils peuvent notamment vous informer sur leur tempérament.

Les préposés à l’équipement et les thérapeutes sportifs en voient de toutes les sortes. Pensons notamment à Pierre Gervais qui prépare un deuxième livre sur ses 35 ans avec le Canadien.

Quand Eddy parlait...

Rarement un employé du vestiaire m’a fait une confidence depuis plus de 40 ans que je suis les activités du Tricolore. Mais je n’oublierai jamais ce que le bon vieux Eddy Palchak, qui a formé Gervais, m’avait lancé un jour que Perry Turnbull essayait des paires de patins l’une après l’autre dans le vestiaire.

Turnbull devait être ce gros ailier gauche que Serge Savard avait acquis des Blues de Saint Louis en retour de Doug Wickenheiser, Gilbert Delorme et Greg Paslawski, en décembre 1984. Deuxième choix au repêchage de 1979, derrière un certain Rob Ramage, Turnbull venait de connaître trois saisons consécutives de plus de 30 buts avec les Blues.

Natif d’Alberta, il faisait six pieds deux pouces, 200 livres, ce qui était un gros gabarit à l’époque. Arrivé à Montréal, il a fait patate, marquant seulement six buts et totalisant 13 points en 40 matchs.

Revenons donc à cette fameuse journée après un entraînement au Forum.

Turnbull marchait dans le vestiaire avec des patins de toutes les marques fraîchement sortis des manufacturiers. En passant devant moi, Eddy me dit en français : « Y’a pas compris que ce ne sont pas les patins son problème ! »

À la fin de la saison, Savard échangea Turnbull aux Jets de Winnipeg pour Lucien DeBlois.