[PHOTOS] Le dernier bâtiment de la GRC au chemin Roxham détruit

C’est la fin d’une époque au chemin Roxham, le dernier bâtiment de la GRC est détruit. Les équipes sont sur place pour débuter les travaux.

«La GRC est au chemin Roxham depuis le début de la crise migratoire de 2017», dit Charles Poirier, porte-parole pour la GRC. «Suivant les modifications à l’entente des tiers pays sûrs, le nombre de migrants qui traversent au chemin Roxham a dramatiquement diminué et notre présence ici n'est plus nécessaire.»

Thierry Laforce / Agence QMI

L’entente entre le Canada et les États-Unis pour fermer le chemin Roxham, entrée en vigueur le 25 mars dernier, fait en sorte que tout migrant qui emprunte le chemin est immédiatement intercepté par un agent et transféré vers un poste frontalier.

Thierry Laforce / Agence QMI

«Avant, nos efforts étaient concentrés au chemin Roxham, mais maintenant les gens entrent partout sur le territoire, donc c’est plus difficile de les intercepter», explique le porte-parole de la GRC. «On est de retour au nombre d’effectifs que l’on avait avant la crise migratoire.»

Avec cette entente, le nombre de migrants qui traversent la frontière de manière illégale vers le Canada a nettement diminué et ces installations sont devenues désuètes.

Thierry Laforce / Agence QMI

«Il y a une tendance croissante des passages illégaux du Canada vers les États-Unis», affirme M. Poirier. «Ce sont des gens qui aspirent à une vie meilleure et font affaire avec des membres de leur famille, des taxis, des Uber, ou un réseau de passeurs. On a des enquêtes en cours à ce sujet là.»

Thierry Laforce / Agence QMI

Des aménagements coûteux

Au fil du temps, le fédéral a investi des millions de dollars pour aménager les alentours de ce petit chemin devenu le symbole de la migration irrégulière au pays.

Joël Lemay / Agence QMI

Au fil du temps, le petit chapiteau en bordure de route a laissé place à des installations de plus en plus confortables et modernes, qui seront maintenant complètement démantelées.

Le chemin Roxham est devenu très populaire à partir de 2017, des milliers de demandeurs d’asile qui ont emprunté cette route pour gagner le Canada et être pris en charge par le gouvernement.