Le pape attaque la laïcité et la France

En visite en France, le pape est parvenu à soulever la colère de nombreux catholiques de droite opposés à l’immigration. Dans la même foulée, il a réjoui de nombreux Français de gauche qui pourtant n’hésitent pas à le condamner pour ses positions antiavortement, anticontraception, antihomosexuelles et anti-aide médicale à mourir.

C’est que le pape a pris la défense des immigrants illégaux en disant aux Français que leur modèle d’assimilation était trop rigide et qu’ils devraient accueillir davantage d’immigrants. Quelques mots de lui résument le ton de ses discours des derniers jours en France : « La Mare nostrum crie justice, avec ses rivages où d’un côté, règnent l’opulence, le consumérisme et le gaspillage et, de l’autre, la pauvreté et la précarité ».

Notons au passage que le pape n’a pas hésité à interférer dans la politique intérieure de la France, avec l’aval d’Emmanuel Macron. C’est que Macron a besoin de la voix du pape pour défendre la France dans un monde où la propagande contre elle est de plus en plus répandue, en raison entre autres des efforts de la Russie. Quant au pape, il a besoin de remplir ses églises. Or dans les pays développés, il n’y a guère plus que les générations plus âgées et les immigrants qui croient encore ces sottises.

Vieux credo de l’Église

Le pape étend aux relations internationales un vieux credo de l’Église : les riches doivent donner aux pauvres. Mais quelles sont les causes de la pauvreté de plusieurs pays africains ?

Une des principales causes de la pauvreté de l’Afrique noire est sa démographie galopante. Avec autant d’enfants par familles, il est très difficile pour celles-ci d’accumuler de la richesse. Bien plus, dans les familles traditionnelles africaines, la circulation de la richesse va des enfants vers les parents, ce qui nuit considérablement à l’économie.

Faut-il rappeler que les dirigeants catholiques, comme les dirigeants musulmans, favorisent les naissances sans limites ? Les religieux sont parmi les premiers responsables de la pauvreté en Afrique. Mais ceci, le pape ne le dira pas.

Contre la laïcité

D’autre part, lorsque le pape reproche à la France d’avoir un modèle d’assimilation trop rigide, il dénonce à mots à peine couverts la laïcité du pays. Pour lui, la France est une terre qui doit être rechristianisée. Son ennemi est la laïcité. Dans cette guerre, il est prêt à s’allier toutes les religions qui s’opposent à la laïcité.

Or, la laïcité est le rempart qui protège les démocraties contre le pouvoir des religieux.

Bref, le pape préfère jouer la carte de la culpabilisation plutôt que celle de l’explication. Sous des apparences de générosité (avec l’argent des autres), il cherche à remplir ses églises et à détruire les pouvoirs qui s’opposent au sien.

Peu lui importe que la France ou les autres démocraties survivent comme pays.