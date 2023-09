Le RTC accélère le déploiement d’àVélo

Fort du succès populaire des derniers mois, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) compte bonifier le nombre de stations et de vélos d’àVélo et d’étendre le service un peu partout sur le territoire de la Ville de Québec, incluant la populaire Station de la plage de la promenade Samuel-De Champlain.

C’est du moins ce que la présidente du RTC, Maude Mercier Larouche, a affirmé, lundi matin en point de presse.

En 2024, il y aura 115 stations et 1300 vélos, même si le plan initial prévoyait 100 stations et 1000 vélos à ce moment-là.

C’est que la barre des 500 000 déplacements pour l’actuelle saison – qui se poursuit jusqu’au 31 octobre - a été franchie. L’objectif de 350 000 déplacements a été atteint dès la mi-saison.

L’endroit précis où les nouvelles stations prendront place sera annoncé plus tard, mais le RTC promet d’ores et déjà de s’étendre plus loin que le centre-ville. Au moins une station d’àVélo sera située à la Station de la plage qui a été inaugurée au début de l’été.

Le service ÀVélo est en fonction du 1er mai au 31 octobre. Une réflexion a lieu en ce moment pour allonger la saison, mais cela ne dépend pas uniquement du RTC, a ajouté la présidente Mercier Larouche.