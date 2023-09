Négos pour le renouvellement de Churchill Falls: «Show us the money», dit au Québec le premier ministre de Terre-Neuve

Le gouvernement Legault devra sortir son carnet de chèques s’il espère arriver à une nouvelle entente en ce qui a trait au contrat de la centrale hydro-électrique de Churchill Falls, selon le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, de passage au Québec.

• À lire aussi - Hydro-Québec: «c'est clair qu'il va y avoir de nouveaux projets» - François Legault

«Show us the money», a laissé tombé Andrew Furey lors d’une mêlée de presse en marge de la Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est-du-Canada, au Château Frontenac, lundi matin.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador répondait alors à une question sur la possibilité de signer un nouveau contrat pour la centrale de Churchill Falls, qui vend depuis plusieurs années de l’électricité à Hydro-Québec au prix de 0,2 cent le kilowattheure, avant son échéance en 2041, comme le souhaite François Legault.

«Nous attendons impatiemment de voir ce que M. Legault et son équipe ont à proposer», a-t-il dit en anglais, en soulignant qu’il ne souhaite pas négocier sur la place publique.

En février dernier, François Legault avait reconnu que le contrat de Churchill Falls était devenu «une mauvaise affaire» pour les Terre-Neuviens.

À la question de savoir si ces excuses étaient suffisantes à ses yeux, M. Furey a répondu lundi : «une excuse seulement ?» en prenant un air d’incrédulité.

Puis, il a ajouté que les propos de M. Legault pouvaient aider à mettre la table pour les discussions à propos de Churchill Falls.

GABRIEL CÔTÉ/AGENCE QMI

Dans son mot d’ouverture de la conférence quelques instants plus tard, le premier ministre Legault a insisté sur le fait qu’il «compte beaucoup» sur Andrew Furey, avec qui il dit avoir «de bonnes discussions» au sujet de la centrale, pour atteindre ses objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre.

Outre la renégociation du contrat de Churchill Falls, M. Legault désire travailler avec Terre-Neuve pour lancer le projet de Gull Island au Labrador, dont la réalisation permettrait de produire 2250 mégawatts.

Rappelons que le Québec a pour objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Le plan stratégique d’Hydro-Québec prévoit qu’il faudra 100 térawattheures de plus pour combler les besoins de l’avenir, ce qui représente la moitié de ce qu’elle génère à l’heure actuelle. Dans son rapport qu’il présentera dans les prochaines semaines, le nouveau PDG de la Société d’État, Michael Sabia, pourrait toutefois revoir ces chiffres à la hausse.

La question de la transition vers une économie verte sera au cœur des discussions des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres des provinces de l’Est-du-Canada au cours de la journée.