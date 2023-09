Patrimoine : La Ville de Québec donne le feu vert à la démolition d'une maison d'une valeur « exceptionnelle »

La Ville de Québec vient de donner le feu vert à la démolition d'une maison d'une valeur patrimoniale « exceptionnelle » en raison de son état « irrécupérable », après des années de manque d'entretien.

Le propriétaire de la Maison Bignell, située au 1524, côte à Gignac, a fait une demande de démolition qui a été acceptée par la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ). « La structure du bâtiment est jugée irrécupérable et son état présente un risque pour la sécurité », a fait valoir la Ville, par communiqué.

La Municipalité reconnaît « l'intérêt patrimonial exceptionnel» de cette demeure construite entre 1785 et 1817 et témoin d'une époque et de la vie bourgeoise à Sillery.

La faute du proprio

La Ville blâme le propriétaire pour cette issue dramatique. « Après de nombreuses années de discussions, d’analyses, de travaux réalisés par la Ville conjointement avec le MCC [ministère de la Culture et des Communications] et de démarches soutenues auprès du propriétaire, nous sommes devant le constat qu’il s’agit de la seule avenue possible raisonnable aujourd’hui », selon la conseillère responsable du patrimoine au comité exécutif, Mélissa Coulombe-Leduc. « Il faut garder à l’esprit que cette décision n’a pas été prise en 2023, elle a été prise chaque année depuis qu’elle n’est plus habitée et le premier responsable est le propriétaire.»

La Ville explique que la Maison Bignell ne pouvait recevoir le statut de bâtiment cité, étant donné qu'elle est déjà située dans l'arrondissement historique de Sillery et que la loi ne permet pas de double statut. Deux demandes de classement officiel ont été faites au ministère de la Culture.

5 M$ pour restaurer

Il en aurait coûté 5 M$ pour la réhabilitation complète du bâtiment, a estimé un rapport récent. « Dans ces conditions, et devant le fait que le propriétaire n’a aucune intention de restaurer le bâtiment, la Ville, sous la recommandation de la CUCQ, juge qu’il serait déraisonnable et irresponsable d’engager des fonds publics pour en assurer la sauvegarde », écrit la Ville.

Courtoisie Ville de Québec

Courtoisie Ville de Québec

Extraits du Répertoire du patrimoine bâti de la Ville de Québec

« La maison Bignell est d'une ancienneté exceptionnelle. »

« D'un point de vue historique, l'élément le plus intéressant est l'occupation du site durant près de 200 ans par la même famille. En effet, bien que plusieurs patronymes se sont succédé, ils sont tous issus de la même lignée familiale depuis Murdoch Stuart à la fin du 18e siècle jusqu'aux Bignell, en passant par les Ross, MacNider et Graddon. »

« Par ailleurs, bien que la maison Bignell comme telle ne soit pas reliée à un personnage historique ou à un événement d'importance nationale, elle a été le témoin privilégiée de la vie bourgeoise de la ville de Québec à cette époque et plus précisément celle de Sillery dont fait partie le domaine Kilmarnock. »

«La maison Bignell est une résidence qui a été habitée depuis ses origines jusqu'au moins en 1973. Le bâtiment qui n'a jamais servi à d'autres fonctions est depuis cette époque abandonné à son sort. Les bâtiments secondaires à vocation agricole qui accompagnaient la maison sont quant à eux disparus à une date indéterminée. »