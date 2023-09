Puberté précoce: la lumière bleue des écrans mise en cause par des chercheurs

Fatigue oculaire, troubles de l'humeur et perturbation du sommeil : les effets néfastes de la lumière bleue sur la santé ont déjà fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Mais des chercheurs révèlent aujourd'hui que cette lumière spécifique émise par les écrans digitaux des smartphones et des tablettes pourrait également être liée à une puberté précoce chez les garçons comme les filles.

• À lire aussi: Un cœur de porc a été greffé sur un humain pour la deuxième fois

Une récente étude de l'Université de Gênes a fait état d'une importance hausse des cas de puberté précoce chez les filles pendant la pandémie de Covid-19, soit quasiment autant entre mars 2020 et juin 2021 qu'au cours des quatre années précédentes. Parmi les facteurs de risque suggérés par les chercheurs, figuraient notamment de mauvaises habitudes alimentaires prises pendant la crise sanitaire, une baisse de l'activité physique, des troubles du sommeil, et une hausse du temps passé devant les écrans. Près de deux mois après la publication de ces travaux, une nouvelle étude révèle que la lumière bleue émise par ces mêmes écrans pourrait être directement liée à la puberté précoce.

Présentées à l'occasion de la 61e réunion annuelle de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique (ESPE), ces nouvelles recherches ont tenté de déterminer si la lumière bleue à laquelle les enfants sont de plus en plus exposés pouvait entraîner une puberté précoce. Un phénomène «difficile à évaluer chez les enfants». C'est pourquoi l'équipe de chercheurs de l'hôpital d'Ankara Bilkent City et de l'université de Gazi, en Turquie, ont analysé les effets de la lumière bleue sur 18 rats mâles âgés de 21 jours. Lesquels ont été divisés en trois groupes : six ont été exposés à un cycle lumineux normal (rythme naturel de l'éclairage jour-nuit), six autres à six heures de lumière bleue, et le dernier groupe à douze heures de lumière bleue.

Un impact sur la puberté et la reproduction

Ces travaux, qui ont fait l'objet d'une publication dans la revue Frontiers in Endocrinology, suggèrent que les premiers signes de puberté surviennent plus tôt chez les rats mâles exposés à la lumière bleue. Les chercheurs concluent notamment que plus les rats étaient exposés longtemps à la lumière bleue, plus leur puberté apparaissait prématurément, et qu'elle avait également un impact négatif sur le développement des spermatozoïdes et sur les tissus testiculaires, lesquels étaient endommagés. Face à ces résultats, les scientifiques estiment que le temps d'écran auquel les enfants sont exposés pourrait jouer un rôle sur la puberté précoce, nécessitant la mise en place d'actions pour prévenir ces méfaits.

Attention toutefois, le recours à des rats mâles pour les besoins de ces travaux, et non à des enfants, se révèle être une importante limite à cette étude. Ce que reconnaissent les auteurs de ces travaux. «Je tiens à souligner qu'il s'agit d'une étude sur les rats et que les résultats directs ne peuvent pas être interprétés pour les humains. Cependant, nous fournissons une base expérimentale pour étudier plus avant les conséquences sur la santé du temps d'écran toujours croissant dans la société moderne», explique le Dr Aylin Kilinç Uğurlu de l'hôpital d'Ankara Bilkent City, dans un communiqué.

Il y a tout juste un an, le même groupe de chercheurs a mené des recherches identiques sur des rats femelles, aboutissant à des conclusions similaires quant à une association entre lumière bleue et puberté précoce. Il s'agit désormais pour les scientifiques d'approfondir leurs travaux pour déterminer si cette lumière spécifique peut engendrer des conséquences au long cours.

«Nous souhaitons exposer des rats mâles et femelles à la lumière bleue avant la puberté et comprendre ses effets à long terme sur les lésions des organes reproducteurs et la fertilité. En fin de compte, cette recherche pourrait déboucher sur des mesures préventives et contribuer à enrichir les discussions en cours sur la façon dont les modes de vie modernes affectent le développement physiologique et la santé à long terme», conclut le Dr Aylin Kilinç Uğurlu.