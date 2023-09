Retour de la COVID-19: début de la campagne de vaccination vers le 10 octobre

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a mentionné ce lundi lors d’une conférence de presse qu’«il va y avoir une période de vaccination importante à compter du 10 octobre».

Cette campagne de vaccination contre la COVID-19 pourrait être synchronisée avec celles contre la grippe pour faciliter les procédures d’après les informations de l’institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Cependant, M. Dubé n'a pas dévoilé si ce serait le cas.

Il a toutefois déclaré que la campagne de vaccination priorisera tout d'abord les personnes vulnérables, dont les résidents des CHSLD; un ordre auquel «on est familier maintenant», ajoute-t-il.

Malgré une hausse des cas de COVID-19 dans les hôpitaux du Québec, les chiffres du ministre sont encourageants puisqu’il n’y a pas d’augmentation de patients atteints du virus aux soins intensifs.

Cette «bonne nouvelle» est due aux réponses positives de la population face aux autres campagnes de vaccination, selon M. Dubé.

Le ministre indique que le choix de cette période est adéquat pour que le vaccin contre la COVID-19 soit le plus efficace possible lors des mois d’hiver, où le virus se propage plus.

«Le vaccin est bon au moins pour 6 mois, mais il a quand même une certaine finalité au vaccin», explique M. Dubé.

Les détails de cette prochaine période de vaccination seront disponibles lors de la conférence de presse du docteur Luc Boileau la semaine prochaine.