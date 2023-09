Soins de santé: plus de temps à remplir la paperasse qu’au médecin

Les Canadiens qui reçoivent un service de santé passeraient désormais bien plus de temps à remplir les formulaires pour accéder aux soins et assurances qu’à consulter leur médecin, selon une récente étude.

• À lire aussi: Des cliniques à la pharmacie pour désengorger les urgences et les médecins

Les patients passeraient 2,5 fois plus de temps à prendre rendez-vous, à patienter dans la salle d’attente ou à remplir leurs formulaires d’assurance qu’à prendre part à la consultation avec un professionnel de santé, a constaté l’organisation d’assurances GreenShield.

Il faut par ailleurs compter 60 % de ce temps qui est accordé à passer chercher les médicaments à la pharmacie et soumettre des formulaires de réclamation, en plus de s’occuper des rendez-vous de suivi.

«Nous savons que les Canadiens et Canadiennes veulent prendre leur santé en main, mais ont de la difficulté à se frayer un chemin dans le système de santé et les formalités d'assurance», a souligné par communiqué Zaid Salman, président et chef de la direction de GreenShield.

«Ce qu'ils recherchent, c'est la facilité, l'accessibilité, l'intégration des services et de meilleurs résultats en santé », a-t-il précisé.

À voir aussi: