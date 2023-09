Son ex lui donne 150 000$ d’équité de la maison

Ce ne sont pas toutes les séparations qui se terminent par des querelles et des déchirements. Parfois, les conjoints s’entendent à l’amiable pour diviser les avoirs qu’ils possèdent.

Un lecteur nous a écrit concernant l'enjeu de l'immobilier lors d'une séparation.

« Je suis en train de me séparer. On veut retirer le nom de mon ex sur l’hypothèque de maison dont on est propriétaire à 50/50 et les titres de propriété. La maison vaut 400 000 $ et il reste une hypothèque de 100 000 $ à payer. Comment procéder ? Est-ce que la banque acceptera tout simplement de retirer son nom ? Nous avons de l’équité dans la maison, est-ce qu’il peut me donner l’équité et ne rien garder pour lui ? Cela lui convient. »

Sur le plan fiscal

Même si votre maison a pris de la valeur au cours des années, ni vous ni votre ex-conjoint n’aurez d’impôt à payer à la suite de son départ, car il s’agissait de votre résidence principale. Dans sa déclaration fiscale, il n’aura qu’à indiquer qu’il a vendu sa part. Et c’est non imposable.

De votre côté, vous mentionnerez dans votre déclaration que vous êtes maintenant l’unique propriétaire et, je me répète, vous n’aurez pas d’impôt à payer, car il s’agit de votre résidence principale.

Concernant l’augmentation de la valeur de la maison accumulée au cours des années, que l’on appelle communément l’équité, cette valeur sera considérée comme un don et n’est pas imposable, tout comme n’importe quel autre type de dons.

Sur le plan légal

Le don de la part de votre conjoint sera considéré comme une vente à valeur marchande et entraînera une visite chez le notaire. Celui-ci modifiera les titres de la propriété et enregistrera ces modifications dans le registre foncier du Québec en vous désignant comme unique propriétaire. Au besoin, il demandera une évaluation de la valeur marchande de la propriété.

De plus, il rédigera une quittance pour votre ex-conjoint afin de le dégager de toutes responsabilités envers la maison.

Ces services entraîneront des frais. De façon générale, pour une transaction immobilière, ceux-ci s’élèvent de 1000 $ à 1500 $. Pour la quittance, de 300 $ à 600 $. De plus, il faut compter environ 150 $ pour la publication dans le registre foncier du Québec.

Sur le plan bancaire

Dorénavant, vous devrez assumer le paiement du solde de l’hypothèque de 100 000 $. L’institution financière voudra s’assurer que vous en avez les moyens. D’une part, vous devrez mettre un terme à l’entente existante conclue avec deux emprunteurs, vous et votre ex, et d’autre part, vous contracterez un nouveau prêt en votre nom. La procédure à suivre sera la même que lors de votre demande initiale de prêt hypothécaire.

À cet effet, vous devrez fournir des preuves de vos revenus, de votre emploi, de vos avoirs, de vos dettes et de vos obligations financières. L’institution financière voudra voir le contrat de vente que vous avez signé chez le notaire afin de s’assurer que vous êtes l’unique propriétaire.

De plus, l’institution vérifiera votre cote de crédit et analysera vos informations afin de déterminer si vous avez les capacités d’assumer seule le paiement de l’hypothèque. Compte tenu de ce que nous connaissons de votre situation, votre mise de fonds sera supérieure à 20 % de la maison, donc vous n’aurez pas besoin de payer la prime SCHL.

Au besoin, l’institution financière demandera une évaluation de la maison afin d’établir la valeur marchande.

Normalement, toutes ces étapes entraînent des frais. Cependant, vous avez un pouvoir de négociation, car l’institution financière voudra vous garder comme cliente. À vous de bien jouer vos cartes !

Sur plan municipal

Le transfert de propriété entre conjoints n’est pas sujet à l’impôt foncier, ce que l’on appelle communément la taxe de bienvenue. « Cependant, affirme Ludovick Nadeau de Gestion fiscale de l’Estrie, elles [les municipalités] peuvent facturer à leur discrétion des frais de service de 200 $. Étant donné l’appétit des municipalités en ce moment, il est probable que la plupart le feront. »

Conclusion

Donner sa part de maison comporte de nombreuses facettes que l’on ne soupçonne pas à priori. Il ne s’agit pas simplement d’un changement de nom à la banque, mais plutôt d’une vente d’immeuble avec tout ce que cela comporte. Si vous voulez conserver la propriété, vous devrez faire la preuve que vous en avez la capacité financière.

Conseils