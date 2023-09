Télé-Québec: Charles Beauchesne signe d’autres capsules linguistiques

L’humoriste Charles Beauchesne a amorcé son retour au petit écran dans les derniers jours pour un nouveau tour de piste de la série de capsules linguistiques Dis-moi pas !? La petite histoire des mots d’ici.

Explorant les joyaux et la singularité des expressions typiquement québécoises, l’humoriste récompensé au Gala Les Olivier pour son balado Les pires moments de l’histoire, se penchera notamment sur les mots pissou, adon, (s’)épivarder, chiard et quétaine.

En tout, Télé-Québec proposera cette saison 13 nouvelles capsules, dont cinq sont déjà offertes sur telequebec.tv et sur l’application Télé-Québec. Toutes celles de la première saison sont d’ailleurs encore disponibles sur ces plateformes.

Les réalisateurs Hugo Vandal-Sirois et Stéphane Veilleux tiennent la houlette de ce projet, tandis que le Trésor de la langue française au Québec, le groupe de recherche de l’Université Laval, et la boîte de production ELEMENT collaborent à la recherche et au contenu.

« Derrière l’origine d’un mot se cache souvent une bien drôle d’histoire, riche en détails surprenants qui nous en apprennent beaucoup sur l’originalité du français au Québec », a rappelé Robert Vézina, directeur du Trésor de la langue française au Québec.

Les capsules de la série Dis-moi pas ?! La petite histoire des mots d’ici peuvent être visionnées sur le Web au telequebec.tv, à partir de l’application Télé-Québec et à la télé les samedis et dimanches vers 12 h 25.