Troisième lien: Lehouillier croit toujours à la nécessité d'un tunnel autoroutier

Contredisant les experts qui affirment qu'un tunnel ou un pont n'est pas nécessaire entre les deux rives, le maire de Lévis affirme qu'il faut relancer l'idée d'un troisième lien autoroutier plutôt que d'explorer des solutions de rechange.

• À lire aussi : Troisième lien : pas besoin d’un tunnel ou d’un nouveau pont, disent des experts

• À lire aussi : Congestion routière à Québec : que proposent les cinq principaux partis ?

Gilles Lehouillier a réagi lundi au dossier publié en fin de semaine par Le Journal, dans lequel plusieurs experts en aménagement et en transport doutaient de la nécessité de construire une infrastructure lourde pour améliorer la fluidité entre Québec et Lévis. Ils proposaient une panoplie de solutions, comme les voies dynamiques sur le pont ou l'amélioration du transport collectif et du service de traversier.

Pour M. Lehouillier, la solution passe absolument par un tunnel autoroutier.

« Nécessité »

« Les experts ont déjà exprimé leur point de vue, qui est le même déjà exprimé sur le tunnel Québec-Lévis. [...] On est convaincus que le tunnel autoroutier va être une nécessité à moyen terme. On va avoir besoin d'un nouveau lien autoroutier entre les deux rives. »

Le gouvernement a abandonné le projet en se basant sur des études qui sont, selon lui, « caduques ». Il répète que l'achalandage prépandémique est de retour entre les deux rives.

« Pas assez clair » sur le tramway

M. Lehouillier est d'ailleurs revenu sur ses propos, prononcés avant de partir en vacances, où il doutait de la réalisation du tramway. Reconnaissant n'avoir « pas été assez clair », le maire de Lévis a renouvelé son appui au projet de Québec, qui sera selon lui bon pour Lévis, puisque les autobus lévisiens pourront se connecter au réseau.

« On était derrière le grand projet du Réseau express de la Capitale [REC], qui inclut le tramway, le tunnel, les voies réservées et l'interconnexion entre les deux rives. On croit toujours au tunnel autoroutier, au même titre qu'on croit toujours au tramway. Le seul élément que je me pose comme question, c'est sommes-nous capables, dans la région de Québec, de réaliser de grands projets d'infrastructures ? » dit-il, toujours amer de l'abandon du tunnel autoroutier.

« Là, plus le dossier du tramway avance, plus on se pose des questions. Coudonc, ils vont-tu finir par le réaliser, le projet de tramway ? Je rappelle que c'est malheureusement le triste sort qui est arrivé au tunnel autoroutier. C'est ça ma crainte, c'est qu'il ne reste plus grand-chose du REC si ça continue comme ça. C'est plus une crainte. »