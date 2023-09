Une grand-mère endeuillée veut se battre pour des délais judiciaires plus courts

SOREL-TRACY | Une dame de 63 ans, dont la fille et les petits-enfants auraient été tués dans un contexte conjugal il y a un an sur la Rive-Sud de Montréal, manifestera ce matin devant le palais de justice de Longueuil afin de dénoncer les délais judiciaires qu’elle considère excessivement longs.

«Il faut que le gouvernement bouge, parce que ça n’a pas d’allure», déplore Sylvie Guertin, qui a accueilli notre représentant chez elle, vendredi dernier.

Hier, il s’agissait du triste anniversaire du décès de sa fille Synthia Bussières, 38 ans, et de ses «deux petits anges» Éliam, 5 ans, et Zac, 2 ans, tués le 24 septembre 2022.

Tirée du LinkedIn de Synthia Bussières

Ce jour-là, Mohamad Al Ballouz aurait poignardé à mort sa conjointe de plus d’une douzaine d’années, avant de noyer leurs deux jeunes enfants, dans leur condo situé près du pont Samuel-De Champlain, à Brossard.

Photo courtoisie

Incompréhension

La nouvelle a été dévastatrice pour Mme Guertin.

«Si je n’avais pas eu le soutien de ma famille, je ne pense pas que j’y serais arrivée», admet la résidente de Sorel-Tracy, dotée d’une grande résilience.

«Je ne sortais même plus de la maison, poursuit-elle, en larmes. Je ne peux pas comprendre que quelqu’un ait fait ça à ma Synthia et à mes petits-enfants.»

Bien qu’elle était vigilante quant à la situation conjugale de sa fille, jamais la sexagénaire n'aurait pu imaginer un tel drame.

« Lui, on ne le voyait pas souvent. Un peu avant, je voyais que ma fille avait maigri, qu’elle était fatiguée, mais je me suis mêlée de mes affaires», regrette-t-elle.

Photo fournie par Sylvie Guertin

Depuis, la sexagénaire enrage de constater la lenteur du processus judiciaire, tant le système est engorgé.

Al Ballouz est quant à lui détenu à la prison de Sorel-Tracy, en attente de son procès pour ces trois meurtres.

Lente justice

«Il n’y a rien de fait, encore. L’enquête préliminaire va être en janvier 2024, s’attriste Mme Guertin. Il [Mohamad Al Ballouz] a tué trois personnes. On a les preuves. Pourquoi c’est aussi long? Je ne veux pas attendre deux ans et plus pour que justice soit rendue.»

«Il manque des juges et des greffiers», continue-t-elle, cherchant des réponses auprès de différents paliers du gouvernement. Elle souhaite que les acteurs manquants soient engagés, notamment.

En quête de cet objectif, la dame qui a travaillé au service à la clientèle toute sa vie a organisé une manifestation devant le palais de justice de Longueuil, aujourd’hui même.

Elle invite la population se joindre à elle entre 10h et midi. Un autobus rempli de manifestants doit d’ailleurs partir de Sorel-Tracy pour soutenir sa cause.

«Ma fille est morte comme elle a vécu. On ne l’a jamais entendu», affirme Mme Guertin, déterminée à se battre pour la mémoire de sa fille et de ses petits-enfants.

«Il n’y a pas de mots pour décrire comment je me sens de ne plus pouvoir les prendre dans mes bras», dit-elle.