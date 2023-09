Une marche commémorative à la mémoire de Joyce Echaquan, qui a perdu la vie après avoir été insultée par le personnel soignant de l’hôpital de Joliette, aura lieu jeudi, trois ans jour pour jour après son décès.

La mort de la femme atikamekw de 37 ans, le 28 septembre 2020, avait provoqué une véritable onde de choc au Québec après la publication d’une vidéo où elle agonisait sur son lit d’hôpital en se faisant insulter par le personnel soignant.

Le rassemblement et la marche commémorative prévue jeudi dès 18 h «se veut être un moment de guérison, de recueillement et d’espoir pour les proches de Mme Echaquan, pour l’ensemble de la Nation Atikamekw ainsi que pour tous ceux et celles qui ont été touchées de près ou de loin par [ce] décès tragique», a indiqué le Conseil de la Nation Atikamekw dans un communiqué.

Le conjoint de Mme Joyce Echaquan, Carol Dubé, sera présent. Tout comme Sipi Flamand, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan et Jennifer Petiquay-Dufresne, directrice générale du Bureau du Principe de Joyce.