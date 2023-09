Une période difficile pour l’épouse de Bruce Willis

L’épouse de Bruce Willis, Emma Heming, a avoué que sa vie est particulièrement difficile depuis le diagnostic de démence de son mari, selon «Page Six».

Lundi, à l’émission « Today», elle a donné une entrevue pour la première fois depuis le diagnostic de son mari.

Emma Heming a reconnu qu’il est difficile de savoir si Bruce Willis est conscient de la détérioration de son état de santé.

«La démence, c’est difficile, a dit la femme de 45 ans. C’est dur pour la personne diagnostiquée, c’est dur aussi pour la famille.»

«Lorsqu’ils disent que c’est une maladie familiale, c’est vraiment le cas», a-t-elle ajouté

En mars 2022, la famille de Willis a révélé publiquement qu’il avait reçu un diagnostic d’aphasie, une maladie qui affecte le traitement du langage et les capacités de communication d’une personne. L’acteur avait donc cessé de jouer.

Près d’un an plus tard, en février 2023, la famille de l’homme de 68 ans a révélé que son état avait «progressé» et qu’on lui avait diagnostiqué une démence frontotemporale.

Emma Heming, qui se présente fièrement comme la «partenaire de soins de Willis», a déclaré qu’apprendre le diagnostic de l’acteur était à la fois une «bénédiction et une malédiction ».

Cela lui a permis de «comprendre ce qui se passait, afin de pouvoir accepter la situation».

Elle a précisé que «cela ne rend pas les choses moins douloureuses, mais le simple fait d'être au courant de ce qui arrive à Bruce rend le quotidien plus facile.»

Malgré tout, elle tente de garder le moral.

«Je dois faire un effort conscient chaque jour pour vivre la meilleure vie possible, a-t-elle dit. Je fais ça pour moi, je fais ça pour nos deux enfants et [je fais ça pour] Bruce, qui ne voudrait pas que je vive autrement.»