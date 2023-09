BINET, Marie-Alice Garneau



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 19 septembre 2023, à l'âge de 101 ans, est décédée dame Marie-Alice Garneau, épouse de feu M. Philippe Binet. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele jeudi 28 septembre 2023 de 18h à 21h. Vendredi jour des funérailles de 9h à 10h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Hélène Guillot), Lise, Diane (Gervais Guillot); ses petits-enfants: Vincent Binet (Elizabeth Lamarre), Catherine Binet, Nicolas Robitaille (Sophie Sylvain); ses arrière-petits-enfants: Laurence, Mélia et Noémie Belley, Elsa et Julianne Binet, Victoria et Mayson Robitaille; sa belle-soeur Claire Bédard (feu Laurent Garneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa soeur, ses frères, ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Garneau et Binet. Un remerciement particulier au personnel du 2e étage du Centre d'hébergement du Fargy pour leur générosité et leur humanisme.