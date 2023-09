CHEVRETTE, Hélène Laplante



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 17 septembre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Hélène Laplante, épouse de M. Robert Chevrette. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.et de là, au cimetière St-Louis de Courville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Robert, son fils Martin; son frère, sa soeur, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Jean-Guy (Denise Gallant), Thérèse (feu Roger Tremblay), feu Louise (André Laplante, Lucie Couture), feu Claude Chevrette (Cécile Gascon), Paul-Émile Chevrette, Denise Grenon ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du centre d'hébergement St-Augustin pour les bons soins prodigués.