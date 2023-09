Allégations d’agressions sexuelles contre Yann Perreau: «Je n’ai étranglé personne»

Yann Perreau juge disproportionné qu'il ait toujours de la difficulté à exercer son métier, trois ans après que des allégations de nature sexuelle l'ont forcé à se retirer de la vie publique en plein mouvement #metoo.

« Sur une échelle de 1 à 10 [en termes de gravité], je pense que je n’étais pas à 10 ; je n’ai étranglé personne », a-t-il déclaré dans une entrevue exclusive qu’il a accordée à Stéphan Bureau, à Paris, pour son balado et qui sera diffusée mardi matin sur QUB Radio.

À l’animateur qui lui demande s’il juge que son absence forcée est proportionnelle aux faits qui sont allégués, Perreau répond que non.

« Je ne pense pas que d’avoir touché la fesse, la fille soit encore en insomnie ; moi je fais encore de l’insomnie », dit le chanteur, qui exprime aussi ses regrets concernant les gestes déplacés qu’il a posés.

Encore inconfortables

Malgré les années qui ont passé et le chemin qu’il a parcouru, tant en thérapie qu’avec ses réflexions personnelles, Yann Perreau, installé en France depuis 2022 pour les aspirations professionnelles de sa conjointe, soutient que plusieurs personnes dans l’industrie du showbiz se sentent encore mal à l'aise de s’afficher professionnellement avec lui.

« J’ai eu des dizaines de courriels et beaucoup de discussions qui me prouvent que les gens se sentent inconfortables [de travailler avec moi], se désole-t-il. Pas parce qu’ils ont peur que je refasse une connerie [...] ils me disent : j’ai confiance en toi, mais j’ai peur que ça me mette dans la marde par extension », explique ensuite le chanteur.

« J’ai toujours été un woke »

Tout au long de l’entrevue, Perreau assume les gestes qu’il a posés en 2013, 2016 et 2018, alors qu’on lui reprochait un contact sexuel non consentant ainsi qu’une blague déplacée et une photo de nature suggestive non sollicitée. Il considère malgré tout qu’il a toujours été un homme bon.

« J’ai toujours été un woke et je me considérais comme un allié des féministes », soutient-il.

« J’étais toujours présent dans les événements comme les soupers-bénéfice pour le cancer du sein ou pour les victimes de la polytechnique, ajoute-t-il, malheureusement, on l’a vu, j’ai mes failles. »

Un choc nécessaire

L’artiste de Lanaudière, âgé de 47 ans, avance que la vague de dénonciations qui a déferlé en 2020 était un « choc nécessaire » pour la société.

« Je n’en veux pas à personne, j’assume totalement ; toutes ces réactions-là ont fait partie d’une révolution qui s’est passée [...] si j’avais été clean cut, on ne m’aurait pas nommé », explique Perreau.

Le chanteur évoque également les fois où il s’est trouvé à l’opposé des gestes qui lui ont été reprochés.

« Je me suis souvent fait pogner une fesse, ou même le sexe, en sortant de mes shows, se souvient-il. Je ne gérais pas mes réseaux sociaux, mais je sais que je recevais des photos de seins et même des vidéos de femmes qui couchaient avec leur mari et qui me disaient : j’aimerais ça que ce soit toi. »

Yann Perreau prévoit son retour en album pour le printemps 2024. Son entrevue exclusive au balado Contact avec Stéphan Bureau est accessible en ligne.