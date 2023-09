Anthony Rota, faites-nous le cadeau de votre démission

Qu’attendez-vous pour partir ? Non seulement vous avez commis une faute lourde et irréparable, notamment sur le plan réputationnel, mais vous n’avez plus la confiance de deux partis politiques représentés en Chambre des communes.

À cause de votre manque de rigueur, de votre manque de culture historique et de votre manque de jugement, vous nous avez fait honte. Vous avez fait en sorte qu’on parle de nous et de notre pays comme si nous étions des imbéciles et des idiots.

Vous nous avez humiliés et vous avez insulté notre invité d’honneur.

Monsieur le Président, en votre âme et conscience, pensez-vous réellement que vous avez la crédibilité nécessaire pour présider les travaux de la Chambre des communes, pour départager les différends et pour juger des manquements de vos collègues ?

À titre de président de la Chambre des communes, vous êtes le représentant d’une des plus importantes institutions démocratiques du pays.

En ce sens, vous devez jouir d’une excellente réputation, avoir du jugement, être reconnu comme tel et être en mesure de compter sur la confiance des forces politiques représentées. Vous n’avez plus rien de tout cela.

Monsieur le Président, c’est dommage, mais vous nous rappelez David Johnston, ex-gouverneur général du Canada qui a tenté de faire fi d’une motion de la Chambre lui demandant de démissionner de son poste de rapporteur dans le dossier de l’ingérence étrangère. Il s’est accroché, un peu comme vous, avant de se rendre compte de l’évidence.

Monsieur le Président, je n’ai aucun doute de votre respect pour la démocratie et de votre affection et votre loyauté envers notre pays. Et c’est au nom de cette même loyauté et de ce même respect que nous vous demandons de partir, alors que vous êtes devenu une nuisance, que vos récentes actions ont causé des dommages réputationnels irréparables et que vos plates excuses ne permettent pas de réparer les pots cassés.

Monsieur le Président, faites au Canada et aux Canadiens le cadeau de votre démission. Ça serait la meilleure manière de vous montrer désolé de votre erreur.