Brutalité policière: un ex-toxicomane réclame 85 000$ à la SQ

Deux policiers qui ont maltraité un ex-toxicomane lors de son arrestation ont non seulement contribué malgré eux à faire tomber les accusations contre lui, mais ils pourraient maintenant coûter 85 000 $ à la Sûreté du Québec.

« Ils ont volontairement violenté le demandeur de manière illicite, ils ne pouvaient ignorer les graves conséquences de leurs gestes fautifs », peut-on lire dans la poursuite civile intentée par Michel Junior Charron au palais de justice de Montréal.

M. Charron, 46 ans, en a contre les policiers Martin Gélinas et Gino-Pier Lévesque, deux patrouilleurs qui l’avaient intercepté à la suite d’une sortie de route le 3 août 2020. Le soupçonnant de conduite avec les facultés affaiblies, les deux agents lui avaient passé les menottes... en les serrant assez fort pour lui faire mal.

« [M. Charron] a été menotté les mains dans le dos pendant environ 10 h, dont plusieurs heures alors qu’il était détenu en cellule », peut-on lire dans la requête préparée par Me Justin Wee.

La tête dans la cuvette

Et quand le suspect s’est mis à résister, il se serait fait passer à tabac par les agents qui l’ont « plaqué au sol en lui donnant des coups de genoux et des coups de pied, en utilisant un bâton télescopique contre lui, en aspergeant son visage de poivre de Cayenne et en lui mettant sur la tête un masque anti-crachat » selon le document de cour.

Et une fois au poste, un agent aurait desserré les menottes de M. Charron. Attaché dans le dos, il aurait été forcé de plonger la tête dans une cuvette de toilette pour se nettoyer.

« Depuis sa cellule, il a entendu des commentaires et des rires de certains policiers », est-il indiqué dans la poursuite.

Arrêt des procédures

Accusé entre autres d’avoir résisté aux policiers, M. Charron avait toutefois vu tomber les charges portées contre lui. C’est que les policiers avaient tellement mal agi qu’un juge avait ordonné l’arrêt des procédures.

« Sans dire que l’accusé était un enfant de chœur, il reste que les policiers, même s’ils peuvent avoir une certaine antipathie justifiée vis-à-vis d’individus particuliers, ne doivent pas profiter des importants pouvoirs qu’ils détiennent », avait entre autres dit le juge Jacques Ladouceur au palais de justice d’Amos le printemps dernier.

Mais malgré cette victoire, M. Charron veut maintenant faire payer les policiers, qui ont « porté atteinte de manière illicite et intentionnelle au droit et à la dignité [de M. Charron] ».

Il réclame ainsi 85 000 $ en dommages divers, pour la maltraitance qu’il dit avoir subie.

À moins d’un règlement à l’amiable, l’affaire sera prochainement entendue par un juge de la Cour supérieure du Québec.