Camp de vacances annulé: des milliers de dollars réclamés à un ranch de la Montérégie

Un camp de vacances annulé à quelques jours de préavis en juillet suscite de la grogne à Saint-Mathias-sur-Richelieu, en Montérégie, alors que des parents cherchent toujours à se faire rembourser.

Plusieurs racontent avoir versé d’importantes sommes pouvant aller jusqu’à plus de 1000$ au Sunset Ranch, sans avoir été en mesure d’obtenir de remboursement, même après avoir essayé plusieurs fois d’entrer en contact avec les propriétaires des lieux.

«C’est déplorable, triste, aberrant, affirme Cathy Morneau, qui dit avoir versé plus de 500$ l’hiver dernier au Sunset Ranch. Il y a des rêves d’enfants qui ont été brisés derrière ça.»

Jean-François Lussier réclame plus de 1000 dollars aux propriétaires, pour des cours d'équitation.

«On a envoyé une mise en demeure, dit-il. Ils n’ont pas été [la] chercher. On a envoyé un huissier de justice et ils l'ont eue en mains propres. On n'a toujours pas de nouvelles.»

Quelque 30 parents se sont regroupés via les réseaux sociaux et comptent faire avancer leur cause aux petites créances.

La Ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu confirme également avoir fait parvenir en juillet un avis d'infraction au propriétaire, qui n'était pas autorisé à opérer un camp équestre.

Une inspection du MAPAQ a aussi eu lieu récemment, à la suite de plaintes reçues.

Les propriétaires du ranch n'étaient pas présents lors du passage de TVA Nouvelles mardi et n'ont pas donné suite à notre demande d'entrevue.

