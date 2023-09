Centre Georges-Vézina: Saguenay présente son plan

La Ville de Saguenay a tranché, mardi, un débat qui dure depuis plusieurs années dans sa population dans le dossier du Centre Georges-Vézina.

Le conseil municipal se rallie majoritairement derrière un projet de nouvel amphithéâtre pour remplacer le vieux Centre Georges-Vézina.

Le projet de 94 millions de dollars sera construit d'ici cinq ans.

«C'est l'engagement qu'on prend, a dit le conseiller responsable des finances, Michel Potvin. [...] Tout sera mis en œuvre pour que ça soit construit d'ici cinq ans.»

Il s'agit d'un revirement de situation majeur. En avril 2018, le conseiller responsable de la Commission des sports et des loisirs de la ville, Michel Thiffault, parlait «d'un caprice, d'un luxe» au sujet d’un nouveau Centre Georges-Vézina.

«Les temps changent, les besoins changent, a-t-il précisé mardi. La population veut majoritairement un nouvel amphithéâtre et on est rendus là.»

Il y a encore deux semaines, la mairesse Julie Dufour parlait d'un amphithéâtre «dans sept ans ».

Une taxe

Michel Potvin lançait l'idée d'une hausse de taxes annuelles de 2% pour financer des investissements d'un milliard de dollars en sept ans dans les infrastructures.

La réfection du Centre Georges-Vézina, comme présenté l'été dernier, aurait été trop dispendieuse de plus de 40 millions de dollars, selon la Ville. À ce titre, les conseillers ont opté pour une construction neuve.

Le projet lancé mardi est évalué à 94,3 millions de dollars, en dollars de 2025, sans garantie des aides financières de Québec et d'Ottawa, et en sollicitant la participation du privé.

«En 2017, nous n'avions aucune marge de manœuvre, a expliqué le conseiller Michel Potvin. On a dégagé une marge de 20 millions de dollars, ce qui nous permet d'adopter des projets plus ambitieux, de prendre des risques.»

«On vise le début de la construction pour la fin de 2025, au plus tard au début de 2026», a-t-il ajouté.

Les élus favorisent donc un nouvel aréna de 4500 places de 94,3 millions, lequel sera bâti d'ici 2028. Le projet comporterait une glace, peut-être deux, et pourrait être érigé ailleurs que sur le site actuel du centre Georges-Vézina, qui serait conservé.

«Il faudra attendre les avis géotechniques pour voir si le sol peut accueillir une nouvelle construction», a précisé M. Potvin.

Saguenay mandatera un économiste en construction agréé de l'extérieur de la région, au coût de 775 000 dollars, pour définir le projet.

«On va déterminer ce qu'on veut, et après on va aller voir le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. On est aussi ouverts au privé, s'il veut participer financièrement.»

À Québec, la ministre du Sport, des Loisirs et du Plein air, Isabelle Charest, a de nouveau fermé la porte à un décret gouvernement pour favoriser le nouveau projet de Saguenay.

«On a un programme [le PAFIRSPA] qui est normé. Donc s'ils veulent un nouvel amphithéâtre, ils doivent passer par le programme qui existe déjà», a-t-elle répondu à une question de TVA Nouvelles.

«Nous ne demanderons pas de décret», a pour sa part souligné M.Potvin. Puisqu’on ne sait pas encore le projet ni son emplacement, on ne soumettra pas ce projet au PAFIRSPA.»

Contre le projet

Mais un conseiller s'oppose au projet et continue de préférer une rénovation du Centre Georges-Vézina.

«Si on laisse Michel Potvin gérer les finances de la ville, on va se retrouver sous tutelle», a martelé le conseiller Serge Gaudreault, qui s'élève contre la nouvelle direction prise par le conseil municipal.

«On va voter sur un projet dont on n'a pas les plans, pas le financement, et donner 775 000 dollars à une firme de l'extérieur? Ce n’est pas sérieux!», a-t-il poursuivi.

La députée de Chicoutimi et ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean Andrée Laforest n'a pas voulu commenter.