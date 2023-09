[VIDÉO] Construction de rampes d'eau au Relais: les athlètes de l'équipe canadienne de ski acrobatique mis à contribution

À l’instar des frères Laroche et des autres kamikazes du Québec Air Force dans les années 1980 qui construisaient leurs rampes d’eau, les sauteurs de l’équipe canadienne ont dû mettre la main à la pâte cet été afin de sauver leur saison de préparation.

Depuis quelques années, l’équipe canadienne passait plus de deux mois chaque été à s’entraîner sur les rampes d’eau de Park City en Utah, mais le projet était onéreux. L’entraîneur-chef Jeff Bean a eu l’idée d’utiliser une partie des 100 000 $ du camp estival pour acheter un saut hydraulique (30 000 $) permettant d’effectuer les triples périlleux le temps de trouver une solution permanente.

Construites en 2004, les rampes d’eau du Centre de ski acrobatique Yves Laroche ont besoin d’amour. En raison de l’explosion des coûts qui sont passés de 2,5 millions à 5 millions au retour de la pandémie, l’organisme sans but lucratif a repoussé de trois ans (incluant cet été) le projet de construire des rampes permanentes.

Dans cette optique, l’huile de coude des athlètes a été mise à contribution dans la construction de l’échafaudage. Les travaux ont duré deux mois, la rampe pour le triple périlleux a été terminée à la mi-juillet et l’entraînement pour les sauts les plus complexes a ainsi débuté deux mois plus tard qu'à l'habitude.

C’est une situation unique dans le monde d’impliquer les athlètes dans la construction des rampes. « Plusieurs se plaignaient au début parce que les athlètes ne font que sauter ailleurs dans le monde, a raconté l’entraîneur de l’équipe canadienne Next Gen Nicolas Fontaine, mais les travaux ont permis de développer le sentiment d’appartenance au Centre. La sécurité des athlètes était la priorité et ils travaillaient uniquement au sol. »

« Entraînement à la Rocky »

Le transport des échafaudages et des poutres d’acier est devenu un entraînement quotidien. « À chaque matin pendant deux mois, on montait les échafauds, a raconté le médaillé olympique en équipe Miha Fontaine. C’était un entraînement à la Rocky. Construire notre Centre nous a rendus fiers quand nous avons pu commencer à sauter. »

« Le saut n’est pas parfait et il y a de petites bosses dans la transition, de poursuivre Fontaine, mais ce n’est jamais parfait sur la neige non plus et nous serons en mesure de nous adapter. On a pris du retard au début de l’année, mais on l’a comblé en septembre en s’entraînant deux fois plus fort. »

Les entraîneurs ont modifié le programme d’entraînement en salle en tenant compte des travaux et des humeurs de Dame nature.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Les comparaisons n'ont pas duré

Lewis Irving reconnaît que les sauteurs n’avaient guère le choix de s’impliquer. « Au départ, on se comparait avec les Américains, les Suisses et les Australiens qui n’ont qu’à sauter, mais on a réalisé que nous n’avions pas le choix quand nous sommes revenus à notre réalité. Nicolas a vécu l’époque du Québec Air Force et il a été un bon leader. Ce n’était pas évident, mais on a pu aider la relève en s’entraînant ici. »

« Ce fut difficile par moments, mais ça valait le coup, de renchérir Émile Nadeau. On n’avait pas le choix si on voulait sauter le plus vite possible. Notre implication a réduit les coûts et nous a permis de passer plus de temps avec notre famille. »

Les athlètes de l’équipe canadienne ont ainsi pu passer plus de temps à la maison et côtoyer la relève du ski acrobatique, ce qu’ils n’avaient pas fait depuis deux ans. Même si les coûts de location vont augmenter substantiellement, la structure ne sera pas défaite à l’automne comme c’était le cas dans le passé. La saison 2024 pourra ainsi débuter dès le mois de mai. « Le mot d'ordre était que les travaux étaient uniquement pour un an », a souligné Nicolas Fontaine.

Toutes les options sur la table

Nicolas Fontaine et le directeur général du Centre Jonathan Martin retournent toutes les pierres afin de dénicher l’option qui sera la plus rassembleuse. « Est-ce que Le Relais demeure le meilleur endroit, s’interroge Fontaine sans connaître la réponse ? Le Relais nous aide beaucoup, mais ce n’est pas sa mission d’investir un million dans le développement de l’élite. On parle avec les Villes, mais Québec ne peut pas nous aider parce que nous ne sommes pas sur son territoire. »

Fontaine trace un parallèle avec l’Anneau de glaces. « On recherche une option qui va toucher une grosse partie de la population, a-t-il expliqué. Au départ, l’Anneau n’a pas reçu un bon accueil parce que certains prétendaient que ça allait servir seulement à une dizaine de patineurs, mais les gens réalisent maintenant que c’est une infrastructure accessible à tout le monde. »