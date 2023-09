Courteney Cox fête ses dix ans de relation avec Johnny McDaid (et Ed Sheeran lui donne un coup de main)

Dix ans d'amour pour Courteney Cox et Johnny McDaid !

Un événement que la comédienne ne pouvait pas s'empêcher de commémorer, comme on peut le voir sur Instagram. Et si elle ne s'est pas épanchée en légende de sa vidéo, se contentant d'un simple « Dix ans », orné d'un cœur, Courteney Cox a fait fort... en embauchant son ami Ed Sheeran qui a interprété une chanson spécialement réécrite pour l'occasion

L'artiste britannique a en effet repris sa chanson Shape of You, avec un twist amusant, puisque « I'm in love with the shape of you » est devenu « Johnny's Beard Is the Shape of You » !

Le choix d'Ed Sheeran n'est pas anodin : c'est en effet le chanteur qui les a présentés en 2013. Courteney Cox et Johnny McDaid se sont ensuite fiancés en 2014, avant de tout annuler en 2015, puis de se réconcilier un an plus tard.