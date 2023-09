Démolition de la Maison Bignell: «Ça n'a pas de bon sens», dit le ministre Mathieu Lacombe

L'annonce de la démolition à venir de la Maison Bignell, une demeure patrimoniale de grande valeur à Sillery, a indigné plusieurs personnes à Québec, dont le maire et le ministre de la Culture, même si ni la Ville ni le gouvernement n'ont pu y faire quoi que ce soit. «Ça n'a pas de bon sens», a reconnu le ministre.

Laisser une maison patrimoniale se détériorer pendant 35 ans jusqu'à devoir la démolir, «c'est sûr que ça n'a pas de bon sens», a réagi Mathieu Lacombe, mardi. «C'est une maison à caractère exceptionnel en termes de patrimoine. Tout le monde est déçu de voir ce qui s'est passé.»

Négligence

Le présent cas est un «bon exemple» d'un propriétaire qui a laissé volontairement un bâtiment patrimonial se détériorer pour finir par obtenir un permis de démolition, selon le ministre. Ces situations ne devraient plus se reproduire avec la nouvelle loi, «plus sévère». Mais pour la Maison Bignell, il est trop tard, a regretté M. Lacombe.

Un constat partagé par le maire de Québec, Bruno Marchand. «Pendant 35 ans, on n'avait pas les leviers pour faire en sorte de venir contraindre quelqu'un. Maintenant, on les a, avec le nouveau règlement qu'on a adopté. On a 10 dossiers qui sont ouverts où on va contraindre les propriétaires à entretenir leurs bâtiments patrimoniaux. S'ils ne le font pas, on va le faire et leur refiler la facture.»

«Je suis déçu et triste. Chaque fois qu'on perd un bien patrimonial de cette ampleur-là, c'est décevant. On s'est donné les moyens pour ne plus que ça arrive», a exprimé M. Marchand.

«Un choc»

«Pour nous, c’est un choc», a réagi Pierre Vagneux, président de la Coalition pour l’arrondissement historique de Sillery. C’est une personne qui ne s’est pas occupée de ce patrimoine sur son terrain. C’est vraiment quelque chose de regrettable. On a soulevé ça de nombreuses fois depuis 2008.»

La Coalition salue la nouvelle règlementation municipale, qui va donner plus de dents.

«La règlementation municipale qui existait était absolument insuffisante pour prendre action auprès du propriétaire. C’est pour ça qu’il y a eu beaucoup de maisons il y a quatre, cinq ans qui ont été démolies un peu partout.»

Les messages du Journal au propriétaire, Denis Jalbert, sont restés sans réponse.

La Maison Pollack sera vendue

Le maire Marchand a par ailleurs indiqué qu'une autre maison patrimoniale, la Maison Pollack, sur la Grande Allée, sera vendue après sa remise à niveau. «On va voir jusqu'où on va [dans la restauration]. On va la vendre.» La Ville n'a pas la capacité financière de s'occuper de tous les bâtiments patrimoniaux, dit-il.

— Avec la collaboration de Patrick Bellerose, bureau parlementaire