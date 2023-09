Fantasy LNH: les valeurs sûres en défense

Si l’on se fie aux données récentes, les défenseurs offrent une production offensive de plus en plus substantielle, faisant des joueurs d’arrière des sélections beaucoup plus hâtives dans un pool.

En 2023-2024, Erik Karlsson est devenu le premier défenseur en plus de trois décennies, soit depuis Brian Leetch en 1991-1992, à fracasser le plateau des 100 points.

Puis par la suite, ce sont sept autres joueurs d’arrière qui ont obtenu plus de 70 points.

Voici une liste de défenseurs à choisir absolument dans son pool cette saison.

Cale Makar (Avalanche du Colorado)

Makar a été ralenti par les blessures en 2022-2023, mais il a tout de même réussi à obtenir 66 points en 60 rencontres.

Le droitier est un joyau à la défense et il maintient une moyenne de plus d’un point par match depuis le début de sa carrière. Et son différentiel se situe à +93.

Il n’a pas beaucoup de faiblesse et peut produire des points à la pelletée.

Rasmus Dahlin (Sabres de Buffalo)

Dahlin a été repêché au premier rang au total en 2018 et cinq ans plus tard, le Suédois remplit amplement les attentes placées en lui.

En 2022-2023, il a amassé 73 points avec les Sabres, une équipe qui ne cesse de s’améliorer depuis quelques années. Dahlin semble prendre la tangente de son compatriote Victor Hedman (Lightning) et si c’est le cas, il sera une menace constante pour des années à venir.

Erik Karlsson (Penguins de Pittsburgh)

Karlsson a réussi ce qu’aucun défenseur n’avait réussi à faire en plus de 30 ans dans la LNH: amasser 100 points ou plus.

Mais Karlsson, qui a remporté le trophée Norris la saison dernière, est passé des Sharks de San Jose aux Penguins, avec tout ce que ça implique. Aura-t-il le même temps de jeu et la même liberté qu’en Californie?

Une autre saison de 100 points ou plus serait surprenante. Toutefois, il devrait noircir la feuille de pointage sur une base régulière.

Adam Fox (Rangers de New York)

Fox vient de réussir deux saisons consécutives de plus de 70 points. Il est le général incontesté des Rangers, une équipe bourrée de talent.

Ce serait difficile d’entrevoir une baisse de production dans son cas.

Quinn Hughes (Canucks de Vancouver)

Le nouveau capitaine des Canucks a terminé au deuxième rang des pointeurs chez les défenseurs en 2022-2023, avec 76 points.

Il est le quart-arrière de cette équipe et peut profiter des prouesses d’Elias Pettersson en avantage numérique. Il est l’un des défenseurs les plus mobiles de la LNH.

Mentions honorables

Victor Hedman (Lighning), Roman Josi (Predators), Miro Heiskanen (Stars), Dougie Hamilton (Devils), Josh Morrissey (Jets).