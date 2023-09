«Galeries Weekend Montréal»: 8 expositions d'art contemporain à ne pas manquer

La troisième édition de Galeries Weekend Montréal se tiendra du 28 septembre au 1er octobre. Quatre parcours sont proposés, dans différents quartiers de Montréal, aux amateurs d’art visuel contemporain, afin de ne pas manquer les 30 expositions signatures de 23 galeries d’art. Voici 8 arrêts à ne pas manquer selon Julie Lacroix, directrice générale de l’AGAC.

Roadside Picnic, Stephanie Temma Hier

« Stéphanie Temma Hier est une artiste née à Toronto et basée à Brooklyn, de renommée internationale dont on verra, je crois, pour la première fois son travail à Montréal », explique la directrice générale de l’Association des galeries d’art contemporain. L’artiste propose des peintures à l’huile réaliste, des sculptures en céramique et mets en scène de sujets décadents.

Galerie Bradley Ertaskiran, 3550, rue Saint-Antoine Ouest

Le regard / The Look de JJ Levine, Emmanuelle Léonard et Evergon

« Il s’agit d’un trio de photographes montréalais de différentes générations, et cela va être très intéressant de les voir ainsi jumelés, estime la directrice générale. Ce sont des artistes queer de grande renommée en photographie."

Galerie ELLEPHANT, 1201, rue Saint-Dominique

Phylogeny de Rajni Perera

« Voilà une autre vedette sur la scène canadienne et internationale récipiendaire du MOCA Award 2023. Une artiste d’origine sri-lankaise de la diversité qui travaille beaucoup sur le thème de l’identité. On peut s’attendre à une installation majeure et une exposition courue et couverte par les médias. »

Galerie Hugues Charbonneau, Le Belgo, 372, rue Sainte-Catherine Ouest, #508

Affinités poreuses de Michelle Bui

« Elle est la lauréate du prix Pierre-Ayot 2022 et est vraiment une artiste à surveiller. Il s’agit de sa première exposition solo à la galerie. » L’artiste y développe une approche différente à la nature morte.

Galerie McBride Contemporain, Le Belgo, 372, rue Sainte-Catherine Ouest, #414

Lac bleu, terre rose, sphère rapiécée, plaie fraîche de Chih Chien Wang

« Chih Chien Wang est né à Taïwan et réside à Montréal depuis 2002. Il est le lauréat du prix Louis-Comtois 2020, un prix décerné à un artiste au milieu de sa carrière, et on retrouve ses œuvres dans plusieurs importants musées. » « Ce n’est pas vous qui tournez à folle allure, c’est le monde », peut-on lire à propos de son exposition.

Pierre-François Ouellet art contemporain, 963l rue Rachel Est

Allow me to Sow and See the Garden I Become de Shaheer Zazai

« Il s’agit d’un travail identitaire par un artiste de la diversité. Sa technique de transcription numérique inspirée de la méthode de confection de tapis est très intéressante. » L’artiste afghano-canadienne utilise le jardin comme métaphore pour faire oublier la guerre.

Patel Brown, 372, rue Sainte-Catherine Ouest, #410

Brittany Shepard, exposition éponyme

« Voilà une artiste peintre de Toronto qui a une belle présence à l’internationale, tout comme Rose Nestler, qui y est aussi exposée. » Ici, la peintre recadre et ralentit des moments tirés de communautés fétichistes en ligne pour leur offrir un nouveau sens.

Pangée, 1305, avenue des Pins

Pierre Dorion, exposition éponyme

« Il s’agit d’une grosse exposition solo de nouveaux tableaux de Pierre Dorion (influencé par ses récents voyages en Amérique du Sud), un grand peintre québécois qu’on ne se tanne pas de revoir. Il a une immense carrière et ses œuvres sont collectionnées dans tous nos musées. On aime sa peinture minimale et hyperréaliste et son exploit technique est fascinant. C’est un artiste assez unique », raconte Julie Lacroix.

Blouin Division, 2020, rue William

-Une carte des 4 parcours et des différentes expositions peut être récupérée dans chacune des galeries participantes. Chaque endroit proposera également une activité unique pendant le festival. Pour en savoir plus, on visite le https://montreal.galeriesweekend.ca/