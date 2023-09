Jonathan Marchessault ne sait pas si son futur est à Vegas

Après avoir passé un été de rêve, Jonathan Marchessault redescend tranquillement de son nuage.

C'est du moins ce qu'il a déclaré à Jean-Charles Lajoie, lors d'une entrevue diffusée mardi.

«Toute bonne chose a une fin. Je suis extrêmement content de ce qui s'est passé. J'essaie d'en profiter le plus possible. Après quelques semaines, on a fait affaire avec une compagnie pour faire une vidéo du jour où je recevais la coupe. Je devais m'asseoir et répondre à des questions. C'est à ce moment que j'ai réalisé le cheminement et tout ce que ça prenait pour s'y rendre.»

Celui qui a remporté la coupe Stanley ainsi que le trophée Conn-Smythe, en juin dernier, avoue avoir toujours la même soif de gagner. Il a d'ailleurs encore de grandes ambitions pour la saison 2023-2024.

«Avec ma mentalité, oui je peux être content, mais je trouve toujours un nouvel objectif et une nouvelle motivation. Il me reste beaucoup moins de millage à faire que ce que j'ai déjà fait. Je suis conscient de ça. Ce n'est pas quelque chose que je vais négliger. Cette année, je sais qu'on a une belle opportunité de pouvoir refaire les séries et d'avoir une équipe compétitive. Je vais faire tout ce que je peux pour pouvoir donner une chance de gagner à mon équipe.»

Le Québécois doit toutefois composer avec une situation particulière, cette année. Il écoule la dernière année de son contrat et son nom a récemment circulé dans les rumeurs.

«C'est la beauté du sport. Il n'y a jamais rien de certain. Il me reste un an à mon contrat. Je pense que l'organisation est au courant de ça. C'est la partie un peu triste du hockey. Des rumeurs pour des transactions, ça arrive à chaque année. Ça ne me dérange pas et je me concentre sur ce que je peux faire.»

Marchessault s'est également montré très honnête en affirmant qu'il ne savait pas si son futur se trouvait avec les Golden Knights.

«C'est certain que j'aimerais avoir une prolongation de contrat. Quand j'avais signé mon dernier contrat, j'étais dans une situation où c'était vraiment un bon contrat pour moi. Maintenant, je suis dans une situation où je peux être un peu plus privilégié. Je vais penser à mon avantage, aussi. À Vegas, on a construit quelque chose de bien. J'aimerais pouvoir continuer ça. Quand je regarde une organisation comme Washington, ils gardent les joueurs qui sont dans leur noyau depuis quelques années. Je trouve ça bien. J'aimerais ressentir ça, moi aussi. On va voir ce qui va se passer.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.