La place de la santé mentale dans le couple

J’ai besoin de venir vers vous pour avoir votre opinion sur une situation difficile à vivre. Disons d’entrée de jeu que je suis l’aînée d’une femme qui a eu deux enfants avec un homme bipolaire, à une époque où cette maladie n’était à peu près pas diagnostiquée. C’est vous dire à quel point son parcours de mère ne fut pas des plus faciles.

Ce n’est qu’après la naissance de mon frère, son deuxième enfant, qu’elle a pris la pleine mesure de ce qu’était notre père quand il était en crise. Mais elle a tenu bon longtemps malgré tout, parce qu’elle aimait cet homme plus que tout. Nous en avons vécu quelques séquelles mon frère et moi étant donné que le contenu de notre frigidaire fluctuait au gré des crises de notre père.

Je dois cependant dire à la décharge de notre mère qu’elle avait une capacité de résilience hors du commun et que malgré tout, elle n’a pas souvent dit de mauvaises choses sur cet homme qui devenait parfois l’équivalent d’un zombie pour nous. Mon frère et moi avons malgré tout réussi à faire notre vie de manière plutôt heureuse, j’avoue.

De mes deux filles à moi, aucune n’a été frappée par la maladie, pas plus que les trois garçons de mon frère, si ce n’est le petit dernier qui a hérité d’une légère déficience intellectuelle. Voilà pour la vue d’ensemble. Entrons maintenant dans la situation qui me préoccupe. Ma plus jeune, qui a déjà deux enfants d’un premier mariage qui s’est rompu il y a trois ans, est amoureuse d’un homme diagnostiqué comme bipolaire.

Selon elle, rien de ce qui le caractérise ne se rapproche de ce qu’elle a entendu dire à propos de son grand-père. Cet homme, père d’un garçon de huit ans, prend son lithium depuis son diagnostic et n’a jamais dérogé à l’ordonnance du médecin. Ma fille l’aime et veut vivre avec, mais ça me fait tellement peur !

Mère qui souhaite rester anonyme

Une personne bipolaire qui parle ainsi ouvertement de son problème et des mesures qu’elle a prises pour réguler son humeur me semble tout à fait crédible. Un être humain n’est pas juste un condensé de sa maladie, mais un condensé de tout ce qui constitue sa personne. À votre place, je ferais confiance à ma fille, car en matière de mises en garde, vous devez les lui avoir toutes faites.