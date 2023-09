L'Indonésie lance sa première bourse de crédits carbone

L'Indonésie a lancé mardi sa première bourse de crédits carbone, afin de permettre aux entreprises de compenser leurs émissions, le pays visant la neutralité carbone en 2050.

Quatrième pays le plus peuplé au monde et l'un des plus gros pollueurs en raison notamment de son vaste parc de centrales électriques au charbon, l'archipel a négocié il y a un an lors d'un G20 à Bali un accord pour des financements de 20 milliards de dollars (18,8 milliards d'euros) afin de réduire sa dépendance au charbon.

Cet accord qui prévoit des financements notamment des États-Unis, de la France, du Canada et du Royaume-Uni et d'institutions internationales vise à permettre à l'Indonésie d'avancer de dix ans son objectif de neutralité carbone, à 2050.

«Le lancement de cette première bourse de crédits carbone en Indonésie» représente «une réelle contribution de l'Indonésie à la lutte globale contre la crise climatique», a déclaré mardi le président indonésien Joko Widodo.

Cette bourse a un potentiel d'échanges estimé à au moins 194 milliards de dollars (183 milliards d'euros), a ajouté le président. Les échanges se dérouleront à la Bourse indonésienne sous le contrôle de l'Autorité des services financiers (OJK).

À l'ouverture des échanges mardi, une quinzaine de transactions ont été enregistrées portant sur l'équivalent de 459 000 tonnes de dioxyde de carbone.

L'Indonésie est le plus gros exportateur de charbon au monde et les défenseurs de l'environnement remettent en cause les engagements du gouvernement concernant le climat alors qu'il continue à construire des centrales électriques à charbon.

Ces centrales sont, selon ces défenseurs de l'environnement, responsables de la forte pollution de l'air à Jakarta au cours des dernières semaines.