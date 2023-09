Gerard Gallant regardera la saison avec attention

Gerard Gallant n’a peut-être pas d’emploi dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison, ça ne l’empêchera pas d’observer avec attention le marché des entraîneurs.

En raison de sa feuille de route bien garnie, il est normal que l’instructeur de 60 ans soit souvent un candidat de choix pour une équipe. Si un poste venait à se libérer, Gallant pourrait rapidement entendre son téléphone sonner.

Le journaliste de The Athletic Pierre LeBrun a rapporté que l’ancien pilote des Blue Jackets de Columbus, des Panthers de la Floride, des Golden Knights de Vegas et des Rangers de New York est «enthousiaste» à l’idée d’entraîner de nouveau dans la LNH.

Son séjour dans la Grosse Pomme s’est conclu en queue de poisson, puisqu’il a été renvoyé après deux saisons seulement, et ce, malgré un dossier en saison régulière de 99-46-19. Des dissensions, notamment une dispute en séries éliminatoires, avec le directeur général Chris Drury auraient mené à son congédiement.

Bien qu’il ait entraîné de bons groupes et atteint la finale de la Coupe Stanley en 2017-2018 avec les Knights, Gallant n’a pas vraiment goûté à la stabilité. Il n’a jamais complété trois saisons à la barre d’un même club dans le circuit Bettman.

Les Flames de Calgary auraient sérieusement songé à engager le Prince-Édouardien au cours de l’été, mais se sont finalement tournés vers Ryan Huska. Gallant, lui, a été remplacé par Peter Laviolette à New York.