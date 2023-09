Loyers dans le Grand Montréal: 28 % des locataires payent au-dessus de la norme

En pleine crise du logement, 27,9 % des ménages locataires du Grand Montréal ont consacré plus du tiers de leurs revenus au paiement de leur loyer en 2021, a constaté le Front populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

Il est généralement recommandé que le prix de son loyer ne dépasse pas 30 % de ses revenus afin de pouvoir vivre convenablement. De moins en moins de ménages ont cependant le luxe de s’offrir cette marge.

Dans le Grand Montréal, 45,5 % des résidents sont locataires. Sur ce total, ils étaient 27,9 % à devoir mettre plus que cette norme de 30 % pour avoir un toit au-dessus de leur tête, d’après la 8e édition du Dossier noir du logement et de la pauvreté au Québec.

« Cela illustre l’urgence d’axer les politiques gouvernementales sur les besoins de ces ménages locataires qui sont durement touchés », a souligné Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, en entrevue avec l’Agence QMI.

Écoutez la rencontre Maréchal-Dumont avec Isabelle Maréchal via QUB radio :

Loyer haut, mais revenus bas

Les ménages locataires qui doivent consacrer plus de la norme pour payer leur loyer ne sont pas ceux qui ont le plus de budget.

Pour le Grand Montréal, le revenu médian des ménages locataires qui consacrent plus de la norme de 30 % de leurs revenus pour se loger est de 24 800 $ par année.

« Ce sont des ménages dont les revenus ne peuvent pas leur permettre de payer des logements neufs construits par le marché privé et qui ne peuvent pas subir les hausses de loyer qui s’accumulent », a-t-elle ajouté.

Une aide ponctuelle

Le rapport du FRAPRU a également étudié la situation des ménages locataires à Montréal selon le Recensement de 2021.

D’après ce portrait, 27,8 % des Montréalais déboursaient plus du tiers de leurs revenus dans leur loyer. Ils étaient également 10,9 % à y consacrer plus de 50 % de leurs revenus et 4,8 % à y mettre 80 % et plus.

Écoutez la discussion économique avec Renaud Brossard, directeur principal des communications à l’Institut économique de Montréal à l’émission d’Alexandre Dubé via QUB radio :

Et la situation se serait depuis détériorée « avec l’explosion des coûts du loyer dans les deux dernières années et la baisse des taux d’inoccupation à la grandeur du Québec », a fait valoir Mme Laflamme.

« Le Recensement de 2021 est fait avec les revenus de 2020 au moment où ils étaient dopés par les prestations COVID », a-t-elle rappelé. « Il y a eu des prestations temporaires qui ont eu un effet, heureusement, mais qui ne sont plus actuellement en vigueur. »