Nazis? Présumés terroristes? Le Canada vous aime

C’est impensable que le président de la Chambre des Communes n’ait pas déjà démissionné au moment d’écrire ces lignes.

C’est impardonnable que ce même président des Communes n’ait pas vérifié les antécédents d’un vétéran ukrainien de la Seconde Guerre mondiale qu’il comptait honorer, compte tenu du rôle de l’Ukraine dans la Shoah.

C’est inconcevable de mettre dans le même lot des nazis ukrainiens et les Ukrainiens d’aujourd’hui sous prétexte que les deux luttent contre les Russes.

Mais au Canada, ça arrive. Et on ne devrait pas être surpris.

Cette histoire est symptomatique de toutes les dérives du multiculturalisme canadien.

Fermer les yeux

L’épisode Yaroslav Hunka illustre la mauvaise habitude canadienne de tolérer les dérives de certaines diasporas.

Tant mieux si les Ukrainiens ont trouvé asile ici pour fuir les exactions russes au lendemain de la guerre. Faut-il pour autant tolérer que certains aient érigé des monuments à la mémoire de collaborateurs nazis comme c’est le cas à Edmonton et à Oakville ?

Au Canada, on ne questionne pas. On laisse ces groupes réécrire l’histoire et se faire croire que leur appartenance à des unités SS était un acte de patriotisme.

Tant mieux si des sikhs ont refait leur vie ici, à la suite des violences qui ont marqué l’indépendance de l’Inde. Faut-il pour autant fermer les yeux sur leurs éléments extrémistes et forcer le SCRS à retirer de son bilan annuel le fait qu’ils représentent une menace réelle ?

Au Canada, on ne questionne pas. On ferme les yeux et on invoque la liberté d’expression.

On pourrait dire la même chose des groupes musulmans extrémistes qui se cachent derrière les droits des parents pour cracher leur homophobie.

Au Canada, nos différences sont notre force, aime-t-on répéter.

C’est l’idéal du multiculturalisme jusqu’au jour où on tolère le nazisme, le terrorisme, l’homophobie par crainte de s’aliéner des groupes sur lesquels on mise pour gagner les élections.